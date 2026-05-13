Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçede su taşkınlarına ve sel felaketi yaşanmasına sebep oldu. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı iş yerleri ve evlerde maddi hasar meydana geldi.

İLÇEDE EĞİTİME ARA

Samsun Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda ilçe genelinde okullar 13 Mayıs Çarşamba günü tatil edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Özgür Kaya, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile ilgili kurum yetkilileri selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Heyet, yürütülen çalışmaları yerinde koordine ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Orhan Tavlı, devletin tüm imkanlarıyla sağanaktan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu belirterek, ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

