Altın fiyatlarında son dakika! 13 Mayıs 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.852 TL ve ons fiyatı 4.693 dolardan güne başladı. ABD’de enflasyonun nisanda %3,8 ile beklentiyi aşması ve Orta Doğu’daki belirsizliklerle birlikte petrolün yüksek seyrini sürdürmesi, sarı metali baskılıyor. Bu arada ING “barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasını” en büyük risk olarak gösterip, altın için daha düşük bir tahminde bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, altın fiyatlarında kararsız ve “yatay-aşağı” eğilim öne çıkıyor. Dünkü %-0,42 düşüşle 4.715 dolardan kapanış yapan ons altın bugün TSİ 06:00 itibarıyla 4.693 dolara yakın denge arayışını sürdürdü.

Spot piyasada işlem gören 13 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.852 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram satış fiyatı 6.879 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.220 TL’den gerçekleşiyor.

ABD’DE TÜFE, BEKLENTİYİ AŞTI

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında dün ABD’de açıklanan nisan enflasyon verisi aylık %0,6 arttı ve ülkede yıllık TÜFE %3,8'e yükseldi. Bu rakam %3,7'lik beklentiyi aştı. Verinin ardından piyasalarda FED’den bu yıl faiz indirimi beklentisi neredeyse ortadan kalkarken, dolar endeksi 98,00’den 98,30’a yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden %4,50’ye yaklaştı. TÜFE ile birlikte dolar endeksi ve tahvil getirilerinin yükselmesi, getirisi olmayan altını baskılıyor.

ORTA DOĞU’DA BELİRSİZLİK

Öte yandan Orta Doğu’da belirsizlik devam ediyor. İran’ın sunduğu son teklifi ABD’nin kabul etmemesinin ardından, Hürmüz’deki tıkanıklık devam etti ve petrol yükselişe geçti. Geçen hafta 100 dolar sınırından kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı bugün ilk işlemlerde 107 dolara yakın seyrini sürdürdü. Petroldeki yüksek seyir yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişelerini körükleyerek sarı metali frenliyor.

Altının önünde 2 engel! ING’den yeni hedef fiyat geldi

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, her 2 gelişmenin de gelecekte altın fiyatlarını etkileyecek önemli unsurlar olduğunu belirterek “Haziran ortasında ABD’de açıklanacak mayıs TÜFE verisi nisandan daha düşük gelirse eylül sonrasında faiz indirimi beklentileri bir miktar artabilir ve altın üzerindeki baskı hafifleyebilir. Orta Doğu’da ise şu andaki belirsiz durum ya da çözüm fiyatlanıyor. Tekrar askeri boyuta geçiş, petrolü daha fazla yükseltebilir ve bu, altın için daha kötü olabilir” görüşünü dile getiriyor.

ONS İÇİN HEDEF FİYAT

Bu arada ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, altındaki yükselişin enerji fiyatlarının düşmesine, enflasyonun soğumasına ve FED'in yılın ikinci yarısında faiz indirimine gitmesine bağlı olduğunu belirterek “Merkez bankası alımları ve toparlanan ETF akışları ek destek sağlayabilir. En büyük aşağı yönlü risk, enerji fiyatlarını yüksek seviyede tutacak ve FED'in yıl sonuna kadar faiz artırımlarını ertelemesine yol açacak barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıdır” dedi. ING, altın fiyatının yıl sonuna kadar ons başına 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.

Haberle İlgili Daha Fazlası