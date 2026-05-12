Samsun'da etkili olan sağanak felakete yol açtı. Taşkın ve sel nedeniyle yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırılırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, araçlar ise sel sularına kapıldı.

Meteoroloji sarı kodlu uyarıda bulunmuştu, Samsun'u sağanak vurdu. Akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, özellikle Havza ilçesinde etkisini gösterdi. Hacı Osman Deresi kısa sürede taşarken, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Samsun'u sağanak vurdu! Evleri su bastı, arabalar sele kapıldı, çok sayıda yaralı var

ARABANIN ÜSTÜNE ÇIKARAK KURTULDU

Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildi.

12 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati riskleri bulunmadığı bildirilen 12 kişiden bazıları kendi imkanlarıyla Havza Devlet Hastanesine gelirken bazıları ise sağlık çalışanlarınca getirildi.

Yaralılardan 11'inin ayakta tedavisi sürerken taşan dere nedeniyle sulardan korunmak için bina kenarındaki profillere tutunarak bir müddet su içerisinde bekleyen 83 yaşındaki Ali Ö'nün, yaşı gereği müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış sonrası Hacı Osman Deresi kısa sürede taştı. Taşkınla birlikte Cumhuriyet Meydanı civarı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri sular altında kaldı.

Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel sularıyla mücadele etmeye çalıştı.

Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Selin etkili olduğu bölgelerde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, 1988 yılında da Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu sel felaketi yaşanmıştı.

