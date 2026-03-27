ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran operasyonunun ucu açık olmadığını vurgulayarak, "Mesele haftalar veya aylar değil, uygun zamanda bitecek" dedi. Rubio, kara harekatına ihtiyaç duymadıklarını belirtirken, masadaki 15 maddelik plana da henüz cevap gelmediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’a yönelik devam eden askeri operasyonun geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Savaşın 28. gününde kameralar karşısına geçen Rubio, operasyonun takvimiyle ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu.

Operasyonun net bir hedefi olduğunu hatırlatan Bakan, sürecin sanıldığının aksine aylarca sürmeyeceğini ancak "uygun zamanda" ve hedeflere ulaşıldığında noktalanacağını ifade etti.

ABD'den İran takvimi: Operasyon haftalar, aylar sürmeyecek

Operasyonun askeri boyutuna da değinen Rubio, ABD’nin İran topraklarında bir kara savaşına girme niyetinde olmadığını söyledi.

HÜRMÜZ İÇİN GEÇİŞ ÜCRETİ

ABD Bakanı, 15 maddelik plana da henüz cevap almadıklarını belirtti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret isteyebileceğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Rubio, “Buna karşı küresel bir plan gerekiyor.” diye konuştu.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre is bugün G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rubio , İran'a yönelik saldırıların 2 ila 4 hafta daha süreceğini belirtti. Bakan Tahran'da kararları kimin aldığına dair hala bir belirsizlik olduğunu, ABD ile müzakere etmek isteyen İranlı yetkililerin suikast korkusuyla telefonlarını açmaktan kaçındığını iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada da İran'a yönelik saldırıların aylar değil haftalar sürmesini beklediklerini bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası