ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar sürerken, Türkiye ve bölge ülkeleri barış çabalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Pakistan, Mısır ve ABD’li yetkililerle kritik telefon görüşmeleri yaptı. Öte yandan Beyaz Saray ise İran’ın bugün 15 maddelik barış planına yanıt vermesini bekliyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD'li yetkililer ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgedeki son durum ve savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

ABD, İRAN’DAN 15 MADDELİK PLANA BUGÜN CEVAP BEKLİYOR

Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan üst düzey ABD'li yetkililer, ABD ile İran arasındaki 15 maddelik anlaşma önerisi tartışmasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Buna göre, Beyaz Saray, ABD yönetiminin sunduğu 15 maddelik anlaşma önerisine İran'ın bugün arabulucular üzerinden cevap vermesini bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün yaptığı açıklamada, yönetimin Pakistan'ı aracı olarak kullanarak İran'a muhtemel barış anlaşması için 15 maddelik bir plan sunduğunu söylemişti.

