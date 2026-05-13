TRT 1’in sevilen dönem dizisi Mehmed Fetihler Sultanı’nda Zağanos Paşa karakterine hayat veren Sinan Albayrak’ın diziye vedası gündem oldu. Son bölümde yaşanan sahneler izleyicinin gündemine oturdu. Peki, Zağanoş Paşa nasıl öldü, Sinan Albayrak diziden ayrıldı mı?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde peş peşe yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Üç sezondur Zağanos Paşa karakterini canlandıran Sinan Albayrak’ın 80. bölüm itibarıyla projeden ayrılacağı ortaya çıktı. Son bölümde yaşanan gelişmeler sonrası “Zağanos Paşa öldü mü, nasıl öldü?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

MEHMET FETİHLER SULTANI ZAĞANOS PAŞA NASIL ÖLDÜ?

Dizinin son bölümünde Fatih Sultan Mehmed Han’ın Eflak seferinde aldığı ağır kayıplar hikayeye damga vurdu. Özellikle Evrenosoğlu Ali Bey ile Zağanos Paşa’nın şehadeti Osmanlı ordusunda büyük bir sarsıntıya neden oldu. Zağanos Paşa’nın ölümü sonrası Fatih Sultan Mehmed’in hem ordudaki öfkeyi kontrol etmeye çalıştığı hem de intikam duygusuyla hareket ettiği görüldü.

Dizide Zağanos Paşa, Vlad'ın yaptığı baskında vebalılarla temas etmesi nedeniyle vebaya yakalandı ve hayatını kaybetti. Tarihte ise Zağanos Paşa'nın ölümüne dair net bir ifade bulunmamaktadır. Mezarı, Balıkesir il merkezindeki Zağnos Paşa Camii'nin avlusunda yer alıyor.

SİNAN ALBAYRAK DİZİDEN AYRILDI MI?

Sinan Albayrak üç sezondur kadrosunda yer aldığı diziden ayrıldı. Başarılı oyuncunun geçen hafta son sahnesini çektiği ve ekip tarafından kendisine veda pastası hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan Birsen Altuntaş'ın haberine göre Albayrak’ın yeni projesi de belli oldu. Ünlü oyuncu, tabii platformunda yayınlanacak “Nizamülmülk Altın Çağ” dizisinde Türkmen komutan Emir Atsız karakterini canlandıracak.

SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?

27 Şubat 1973 yılında Almanya’da dünyaya gelen Sinan Albayrak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim hayatına başladı ve son senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Oyunculuk kariyerinde tiyatro eğitimiyle öne çıkan Albayrak, Yıldız Kenter’den de ders aldı.

Başarılı oyuncu kariyeri boyunca birçok televizyon ve sinema projesinde yer aldı. Mehmed Fetihler Sultanı’ndaki Zağanos Paşa rolüyle son dönemde dikkat çekti.

SİNAN ALBAYRAK OYNADIĞI DİZİLER

Ferhunde Hanımlar - 1993

Geçmişin İzleri - 1993

Kara Melek - 1997

Yılan Hikayesi - 1999

Şaşıfelek Çıkmazı - 2000

Karanlıkta Koşanlar - 2001

Nasıl Evde Kaldım - 2001

Unutma Beni - 2002

Omuz Omuza - 2004

Kurtlar Vadisi - 2005

Sessiz Gece - 2005

Beyaz Gelincik - 2006

Kadın Severse - 2006

Parmaklıklar Ardında - 2007

Yersiz Yurtsuz - 2007

Sen de Gitme - 2012

Leyla ile Mecnun - 2013

Tozlu Yollar - 2013

O Hayat Benim - 2014

Şeref Meselesi - 2014

Yalaza - 2017

Kalk Gidelim - 2019

İyi Günde Kötü Günde - 2020

Kanunsuz Topraklar - 2021

Sen Çal Kapımı - 2021

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli - 2022

Kasaba Doktoru - 2022

İtiraf - 2023

Kader Bağları - 2023

Mehmed: Fetihler Sultanı - 2024

