Mehmet Fetihler Sultanı Zağanos Paşa nasıl öldü, Sinan Albayrak diziden ayrıldı mı?
TRT 1’in sevilen dönem dizisi Mehmed Fetihler Sultanı’nda Zağanos Paşa karakterine hayat veren Sinan Albayrak’ın diziye vedası gündem oldu. Son bölümde yaşanan sahneler izleyicinin gündemine oturdu. Peki, Zağanoş Paşa nasıl öldü, Sinan Albayrak diziden ayrıldı mı?
Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde peş peşe yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Üç sezondur Zağanos Paşa karakterini canlandıran Sinan Albayrak’ın 80. bölüm itibarıyla projeden ayrılacağı ortaya çıktı. Son bölümde yaşanan gelişmeler sonrası “Zağanos Paşa öldü mü, nasıl öldü?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.
MEHMET FETİHLER SULTANI ZAĞANOS PAŞA NASIL ÖLDÜ?
Dizinin son bölümünde Fatih Sultan Mehmed Han’ın Eflak seferinde aldığı ağır kayıplar hikayeye damga vurdu. Özellikle Evrenosoğlu Ali Bey ile Zağanos Paşa’nın şehadeti Osmanlı ordusunda büyük bir sarsıntıya neden oldu. Zağanos Paşa’nın ölümü sonrası Fatih Sultan Mehmed’in hem ordudaki öfkeyi kontrol etmeye çalıştığı hem de intikam duygusuyla hareket ettiği görüldü.
Dizide Zağanos Paşa, Vlad'ın yaptığı baskında vebalılarla temas etmesi nedeniyle vebaya yakalandı ve hayatını kaybetti. Tarihte ise Zağanos Paşa'nın ölümüne dair net bir ifade bulunmamaktadır. Mezarı, Balıkesir il merkezindeki Zağnos Paşa Camii'nin avlusunda yer alıyor.
SİNAN ALBAYRAK DİZİDEN AYRILDI MI?
Sinan Albayrak üç sezondur kadrosunda yer aldığı diziden ayrıldı. Başarılı oyuncunun geçen hafta son sahnesini çektiği ve ekip tarafından kendisine veda pastası hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan Birsen Altuntaş'ın haberine göre Albayrak’ın yeni projesi de belli oldu. Ünlü oyuncu, tabii platformunda yayınlanacak “Nizamülmülk Altın Çağ” dizisinde Türkmen komutan Emir Atsız karakterini canlandıracak.
SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?
27 Şubat 1973 yılında Almanya’da dünyaya gelen Sinan Albayrak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim hayatına başladı ve son senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Oyunculuk kariyerinde tiyatro eğitimiyle öne çıkan Albayrak, Yıldız Kenter’den de ders aldı.
Başarılı oyuncu kariyeri boyunca birçok televizyon ve sinema projesinde yer aldı. Mehmed Fetihler Sultanı’ndaki Zağanos Paşa rolüyle son dönemde dikkat çekti.
SİNAN ALBAYRAK OYNADIĞI DİZİLER
Ferhunde Hanımlar - 1993
Geçmişin İzleri - 1993
Kara Melek - 1997
Yılan Hikayesi - 1999
Şaşıfelek Çıkmazı - 2000
Karanlıkta Koşanlar - 2001
Nasıl Evde Kaldım - 2001
Unutma Beni - 2002
Omuz Omuza - 2004
Kurtlar Vadisi - 2005
Sessiz Gece - 2005
Beyaz Gelincik - 2006
Kadın Severse - 2006
Parmaklıklar Ardında - 2007
Yersiz Yurtsuz - 2007
Sen de Gitme - 2012
Leyla ile Mecnun - 2013
Tozlu Yollar - 2013
O Hayat Benim - 2014
Şeref Meselesi - 2014
Yalaza - 2017
Kalk Gidelim - 2019
İyi Günde Kötü Günde - 2020
Kanunsuz Topraklar - 2021
Sen Çal Kapımı - 2021
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli - 2022
Kasaba Doktoru - 2022
İtiraf - 2023
Kader Bağları - 2023
Mehmed: Fetihler Sultanı - 2024