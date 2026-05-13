Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, dünya sahnelerinde büyük ilgi gören “The Four Italian Tenors” topluluğunu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. İtalyan opera geleneğinin güçlü temsilcileri arasında gösterilen topluluk, etkileyici vokalleri ve zengin repertuvarıyla Ankaralı müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak.

14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek konserde güçlü sahne performanslarıyla dikkat çeken sanatçılar Alessandro Fantoni, Angelo Forte, Gianni Leccese ve Ugo Tarquini opera aryalarından Napoli şarkılarına, romantik İtalyan klasiklerinden dünya çapında bilinen eserlere uzanan özel bir repertuvar seslendirerek İtalyan müziğinin tutkulu ve zarif atmosferini Başkent’e taşıyacak.

Dünyaca ünlü the Four Italian Tenors CSO Ada Ankara’da sahne alacak

Dünyanın önemli konser salonlarında ve prestijli festivallerinde sahne alan “The Four Italian Tenors”, klasik müziği modern yorumlarla buluşturan performanslarıyla uluslararası alanda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor. CSO Ada Ankara’nın etkileyici akustiğinde gerçekleşecek konser, opera ve klasik müzik tutkunları için sezonun öne çıkan etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

BİLET FİYATLARI:

VIP - Meet & Greet 1.500,00 TL

1. Kategori: 1.250 TL

2. Kategori: 1 150 TL

3. Kategori: 950 TL

4. Kategori: 850 TL

5. Kategori: 750 TL

Detaylı bilgi için CSO Ada Ankara resmi web sitesi https://csoadaankara.gov.tr ziyaret edilebilir.

Biletler; Biletinial, SanatCepte uygulaması ve CSO Ada Ankara fuaye alanındaki Biletinial gişesi üzerinden temin edilebilir.

