Terra Sanat söyleşileri: Çizginin dili konuşulacak
Gelenekten aktüele uzanan çok katmanlı içeriğiyle dikkati çeken “Terra Sanat Söyleşileri”, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor.
Kültür - Sanat
Yunus Emre Enstitüsü Terra Santa İstanbul'da düzenlenecek faaliyet serisinde Türk karikatür sanatının ustalarından Salih Memecan, karikatür sanatının fikri ve kültürel boyutlarını paylaşacak.
- Söyleşinin başlığı “Mizahın Hafıza Defteri: Salih Memecan”.
- Salih Memecan, 15 Mayıs günü saat 14.30'da katılımcılarla buluşacak.
- Sanatçı, mizahın sosyal hafızadaki yerini ve üretim safhasını anlatacak.
Murat Öztekin - Yunus Emre Enstitüsü Terra Santa İstanbul’da gerçekleşen faaliyet serisine bu defa Türk karikatür sanatının usta isimlerinden Salih Memecan misafir olacak.
“Mizahın Hafıza Defteri: Salih Memecan” başlıklı söyleşide Memecan, karikatür sanatının fikrî ve kültürel boyutlarını katılımcılarla paylaşacak. Sanatçı, 15 Mayıs günü saat 14.30’da mizahın sosyal hafızadaki yerini ve üretim safhasını anlatacak.
