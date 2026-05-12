Eşref Rüya dizisinin son bölümünde yaşanan gelişme sosyal medyada gündem oldu. Dizide uzun süredir Eşref Tek’in en yakın isimlerinden biri olarak öne çıkan Müslüm karakterinin yaralanma sahnesi akıllara ''Eşref Rüya Müslüm öldü mü, Tolga Tekin diziden ayrıldı mı?'' sorularını getirdi. Oyuncudan ise merakla beklenen açıklama geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya dizisinin son bölümünde yaşananlar izleyenleri hüzne boğdu. Müslüm'ün yaralanmasının ardından birçok kişi karakterin diziden çıkıp çıkmayacağını sorgularken konuya ilişkin açıklama gecikmedi. Peki, Eşref Rüya Müslüm öldü mü, Tolga Tekin diziden ayrıldı mı?

Eşref Rüya Müslüm öldü mü, Tolga Tekin diziden ayrıldı mı? Veda paylaşımı geldi!

EŞREF RÜYA MÜSLÜM ÖLDÜ MÜ, NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Müslüm, yayınlanan son bölümde ağır yaralı halde bulundu. Bölüm boyunca kendisine ulaşılmaya çalışılırken, karakterin söylediği son sözler ekran başındaki seyircilerde büyük merağa neden oldu.

Final sahnesinde Eşref ve Gürdal ile vedalaşan Müslüm’ün hayatını kaybettiği görüldü. Senaryo kapsamında Celo Ağa’nın Eşref Tek’e karşı başlattığı intikam planının ilk büyük sonucu Müslüm’ün ölümü oldu.

TOLGA TEKİN EŞREF RÜYA DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Müslüm karakterinin ölmesinin ardından gözler karakteri canlandıran Tolga Tekin’e çevrildi. Başarılı oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımı, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Tolga Tekin paylaşımında yapım ekibine, oyuncu arkadaşlarına ve set çalışanlarına teşekkür ederken, Müslüm karakterini severek canlandırdığını ifade etti. Oyuncunun paylaşımında kullandığı veda sözleri, projeden ayrıldığı bilgisini teyit etmiş oldu.

TOLGA TEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tolga Tekin, 19 Mart 1973 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu, kariyerine Devlet Tiyatroları bünyesinde başladı.

Uzun yıllar tiyatro sahnesinde yer alan Tekin, daha sonra televizyon projelerinde rol almaya başladı. Behzat Ç., Kapalıçarşı, Paramparça, Vatanım Sensin, Kuruluş Osman ve Kızıl Goncalar gibi yapımlarda gösterdiği performansla geniş kitleler tarafından tanındı.

