15 Nisan TV yayın akışında son dakika değişikliği yaşandı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü olayın ardından birçok dizinin yeni bölümü ekrana gelmezken, izleyiciler Yeraltı, Kuruluş Orhan ve Eşref Rüya dizileri için "neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?” sorularına cevap aramaya başladı.

Türkiye’nin gündemine oturan Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası televizyon kanallarından dikkat çeken bir karar geldi. Yaşanan can kaybı nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayın akışından çıkarıldı. Yeraltı, Kuruluş Orhan ve Eşref Rüya dizilerinin yeni bölümleri bu hafta ekranlara gelmedi

YERALTI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, NEDEN YOK?

Now TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin 12. bölümü, 15 Nisan Çarşamba günü planlanan yayın saatinde ekrana gelmedi. Dizinin yeni bölümünün yayın akışından çıkarıldı. Yeraltı dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta normal yayın gününde izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Yeraltı, Kuruluş Orhan, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, neden yayınlanmadı?

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, NEDEN YOK?

ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan da bu haftaki yayın akışında yer almasına rağmen son dakika değişiklikle yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Dizinin 22. bölümünün yayınlanmadı. Yeni bölümünün önümüzdeki hafta aynı gün ve saat diliminde yayınlanması öngörülüyor.

Yeraltı, Kuruluş Orhan, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, neden yayınlanmadı?

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin 41. bölümü de 15 Nisan akşamı yayınlanmadı. Yayın akışında yer almasına rağmen son anda yapılan değişiklikle dizinin yeni bölümü iptal edildi. Kanal tarafından resmi bir tarih paylaşılmasa da dizinin önümüzdeki hafta yeni bölümüyle geri dönmesi bekleniyor.

Yeraltı, Kuruluş Orhan, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, neden yayınlanmadı?

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NEDEN YAYINLANMADI?

Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş’ta okulda yaşanan silahlı saldırı ve Kahramanmaraş'taki okulda can kaybı sonrası televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitti.

Bu kapsamda 15 Nisan Çarşamba günü birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmazken, yerine tekrar bölümleri ya da alternatif içerikler tercih edildi.

