Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Erdal Kömürcü karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Sefa Zengin, son olarak katıldığı bir etkinlikle yeniden gündeme geldi. Oyunculuk kariyeri ve yer aldığı yapımlar, izleyiciler tarafından yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Sefa Zengin kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Türk televizyon tarihinin dikkat çeken oyuncularından biri olan Sefa Zengin, kariyeri boyunca birçok dizi, film ve tiyatro projesinde yer aldı. Özellikle Kurtlar Vadisi’ndeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınan oyuncunun hayatı ve rol aldığı yapımlar merak konusu oldu.

SEFA ZENGİN KİMDİR?

Sefa Zengin, 26 Mayıs 1968 tarihinde Malatya’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan Zengin, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. 1994-2001 yılları arasında Dormen Tiyatrosu’nda profesyonel olarak görev aldı ve bu süreçte sahne deneyimini geliştirdi.

Tiyatro kariyerinin yanı sıra yönetmenlik de yapan Zengin, Tiyatro Candela bünyesinde sahnelenen birçok oyunda yönetmen olarak yer aldı. Oyunculuk kariyerinde dönüm noktası ise 2003-2004 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisi oldu. Bu dizide canlandırdığı Erdal Kömürcü karakteri, oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

Sefa Zengin, televizyon ve sinema projelerinin yanı sıra seslendirme alanında da aktif olarak görev aldı. Reklam, belgesel ve yabancı yapımların Türkçe dublajlarında yer alan oyuncu, aynı zamanda tiyatro ve etkili konuşma teknikleri üzerine eğitimler de veriyor. Günümüzde Sahnekarlar Tiyatrosu’nda sahne çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Yeraltı dizisinde izleyici karşısına çıktı.

SEFA ZENGİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sefa Zengin’in yer aldığı diziler arasında Kurtlar Vadisi’nin yanı sıra Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Binbir Gece ve Deniz Yıldızı gibi yapımlar bulunuyor.

Son yıllarda ise Yeraltı dizisi başta olmak üzere yeni projelerde yer alarak kariyerine devam eden Zengin, 2025 yapımı Eşref Rüya ve 2023 yapımı Mahsusa: Trablusgarb gibi yapımlarda da rol aldı. Sinema tarafında ise Dabbe 2, Semum ve Bana Bir Soygun Yaz gibi filmlerle izleyici karşısına çıktı.

