TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde yaşanan son gelişmeler, izleyicinin dikkatini Bahadır Paşa karakterine çevirdi. Son bölüm ve yeni fragmanda yer alan sahneler sonrası “Bahadır Paşa öldü mü, Barış Bağcı diziden ayrıldı mı?” soruları gündeme geldi.

Tarihi diziler arasında öne çıkan Mehmed Fetihler Sultanı’nda son bölümle birlikte dengeler değişti. Özellikle yeni bölümde yaşanan Bahadır Paşa karakterine dair gelişmeler dizinin takipçileri arasında ayrılık iddialarını güçlendirdi.

MEHMED FETİHLER SULTANI BAHADIR PAŞA ÖLDÜ MÜ?

Dizinin 77. bölüm fragmanında yer alan sahneler, Bahadır Paşa’nın akıbetine dair soru işaretlerini artırdı. Fragmanda Sultan Mehmed’in Bahadır’ın ölüm haberini aldığına dair ifadeler dikkat çekti.

Öte yandan son bölümde Hatice ve oğlu Ahmed’i kurtarmak için harekete geçen Bahadır Paşa, bu süreçte Vlad ile karşı karşıya kaldı. Bölümde Vlad'ın Bahadır Paşa'yı ve ailesini öldürdüğü görüldü.

BARIŞ BAĞCI DİZİDEN AYRILDI MI?

Bahadır Paşa karakterine hayat veren Barış Bağcı’nın diziden ayrılıp ayrılmadığı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fragmanda yer alan gelişmeler ayrılık ihtimalini gündeme taşıdı. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından Bahadır Paşa'yla ilgili sahne "şehit oluyor" olarak yayınlandı. Bu nedenle karakterin hikayesi sona ererek oyuncunun diziden ayrıldığı düşünülüyor.

BARIŞ BAĞCI KİMDİR?

27 Mayıs 1975 yılında doğan Barış Bağcı, Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda yaklaşık 15 yıl görev aldıktan sonra kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Gümüş, Yaprak Dökümü, Küçük Hanımefendi gibi dizilerde rol aldı. 2015 yılında TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Baycu Noyan karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Oynadığı diziler:

Mehmed: Fetihler Sultanı 2025

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2023-2024

Alparslan: Büyük Selçuklu 2021-2023

Masumlar Apartmanı 2020-2021

Çember 2017,2021

Diriliş Ertuğrul 2015-2016, 2018

Kara Kutu 2015

Küçük Hanımefendi 2011-2012

Yaprak Dökümü 2009-2010

Yaralı Yürek 2007

Kırık Kanatlar 2006-2007

Gümüş 2005

Haberle İlgili Daha Fazlası