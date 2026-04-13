Teşkilat Uzay öldü mü, Serdar Yeğin diziden ayrıldı mı? 177. bölüm final sahnesi gündem oldu
Teşkilat dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmeler sonrası Uzay karakterinin akıbeti gündeme geldi. 177. bölüm final sahnesi nedeniyle izleyiciler tarafından "Teşkilat Uzay öldü mü, diziden ayrıldı mı" soruları araştırılıyor. Karakteri canlandıran Serdar Yeğin'in diziye devam edip etmeyeceği konuşuluyor.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin son bölümünde yaşanan kritik gelişmeler, dizinin takipçilerini yeni bölüm öncesi soru işaretleriyle baş başa bıraktı. Özellikle Uzay karakterinin son sahnede vurulması gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
TEŞKİLAT UZAY ÖLDÜ MÜ?
Teşkilat dizisinin 177. bölümünde Uzay karakteri ağır yaralandı. Düşmanın planını engellemek için harekete geçen Uzay, hayatını riske atan bir adım attı ve bölümün son sahnesinde vurulduğu görüldü.
Ancak Uzay’ın ölüp ölmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Karakterin akıbeti, dizinin yeni bölümünde netlik kazanacak. Son sahnenin ardından izleyiciler, Uzay’ın hayatta kalıp kalmadığını merak etmeye devam ediyor.
TEŞKİLAT UZAY SERDAR YEĞİN DİZİDEN AYRILDI MI?
Teşkilat dizisinde Uzay karakterine hayat veren Serdar Yeğin’in diziden ayrıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Son bölümde yaşanan gelişmeler, oyuncunun projeye devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretlerine neden oldu.
Dizilerde benzer sahnelerin ardından karakterlerin hikayesine devam ettiği örnekler bulunuyor. Bu nedenle Uzay karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı, yayınlanacak yeni bölümle birlikte netleşecek. Yapım ekibi veya oyuncu tarafından henüz yapılan bir duyuru bulunmuyor.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Son bölümde Davut’un kurduğu büyük tuzak hem Uzay'ın kaçırılmasına neden olur hem de üzerindeki şüphelerin önüne geçer. Bu gelişme sonrası Altay ve ekip, Uzay’ı bulmak için harekete geçti.
Uzay, düşmanın elinde direnişini sürdürdü. Rutkay ve adamlarına karşı mücadele eden Uzay, düşmanın amacına ulaşmasını engellemek için kritik bir adım attı. Bölümün finalinde vurulan Uzay’ın durumu belirsizliğini korurken, hikaye yeni bölüm öncesi merak uyandıran bir noktada bırakıldı.
Öte yandan Korkut, Sultan'ın güvenini kazanır ancak Sultan Bahar'ın kim olduğunun peşini bırakmaz. Korkut, Sultan'ın planlarını teşkilata bildirse de Sultan Korkut'un arkasından başka işler çevirir.
SERDAR YEĞİN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1980 yılında Bursa'da doğan Serdar Yeğin, lise öğrenimi sırasında Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslara katıldı ve burada pek çok oyunda rol aldı. 1997 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu oldu. 1998 yılında liseyi tamamlayan Yeğin, Ankara'ya giderek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine başladı. İki yıl sonra buradaki eğitimini bırakarak İstanbul'da yerleşti ve 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nün sınavlarını kazandı. Bu okulda Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Mehmet Birkiye, Suat Özturna'nın öğrencisi oldu.
Çeşitli tiyatro oyunlarında yer alan oyuncu, tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema oyunculuğu da yaptı. Çemberimde Gül Oya, Adanalı, Huzur Sokağı gibi dizilerde oynadı.
Oynadığı diziler:
Teşkilat - 2021-günümüz
Kördüğüm - 2016
Huzur Sokağı - 2013
Kılıç Günü - 2010
Ateşe Yürümek - 2010
Aile Saadeti - 2009 (Konuk oyuncu)
Dedektif Biraderler - 2008
Bir Varmış Bir Yokmuş - 2008
Adanalı - 2008-2009
Senden Başka - 2007
Kınalı Kuzular - Üç Kardeş - Mustafa Kemal - Bir Tutam Saç - 2006
Ahh İstanbul - 2006
Aşk Oyunu - 2005
Çemberimde Gül Oya - 2004
Hürrem Sultan - 2003
Günahım Neydi Allahım - 2003
Her Şey Aşk İçin - 2002
Azad - 2002