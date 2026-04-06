Delikanlı dizisi oyuncuları ve karakterleri! Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Delikanlı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken karakter hikayeleriyle gündemde yer alıyor. Delikanlı dizisi, ilk bölümüyle birlikte hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla merak uyandırdı. İzleyiciler, dizide yer alan karakterlerin kimler olduğu ve hikayede nasıl bir rol üstlendiklerini araştırmaya başladı. İşte, Delikanlı dizisi oyuncuları ve karakterleri...

Delikanlı dizisi oyuncuları ve karakterleri DELİKANLI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosunda televizyon dünyasının dikkat çeken isimleri bir araya geliyor. Başrolde yer alan Mert Ramazan Demir, dizide Yusuf karakterine hayat verirken; Melis Sezen ise Hazan, Salih Bademci Sarp ve Mina Demirtaş ise Dila karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Delikanlı dizisi Yusuf kimdir? YUSUF (MERT RAMAZAN DEMİR) Yusuf, güçlü bir adalet duygusuna sahip, haksızlık karşısında geri adım atmayan bir karakterdir. Sert görünümünün arkasında, erken yaşta üstlendiği sorumlulukların getirdiği bir olgunluk vardır. Ailesine bağlılığı ve sevdiklerini koruma isteği onu ayakta tutarken, yaşadığı kırılmalar zamanla onu daha karanlık bir yola sürükler.

Delikanlı dizisi Hazan kimdir? HAZAN (MELİS SEZEN) Hazan, güzelliğiyle dikkat çeker ancak b durum ona özgürlükten çok baskı getirir. Kendi hayallerini gerçekleştirmek ile ailesinin beklentileri arasında sıkışıp kalır. Duygusal olarak derin bir karakter olan Hazan, aşk ve gelecek arasında zor seçimler yapmak zorunda kalır. Hayatında derin izler bırakan Yusuf ise, onun hem en güçlü duygularını hem de en büyük çelişkilerini temsil eder. En saf bağını ise Dila ile kurar.

Delikanlı dizisi Sarp kimdir? SARP (SALİH BADEMCİ) Sarp, çocukluk travmalarının izlerini taşıyan, herkesi kontrol etmek isteyen biridir. Gücü, sevgiyle değil kontrolle kurmaya çalışır ve her şeyin kendi denetiminde olmasını ister. Bu durum, onun ilişkilerinde kıskançlık ve güvensizlik sorunları yaşamasına neden olur.

Delikanlı dizisi Dila kimdir? DİLA (MİNA DEMİRTAŞ) Dila, zorlu bir çocukluk geçirmiş ve hayatı başkalarının mücadelesi içinde şekillenmiş bir karakterdir. Yusuf ile tanışması hayatındaki en büyük dönüm noktası olur. Ancak bu bağ, aynı zamanda karmaşık ve derin bir hikayenin de başlangıcı olur.

Delikanlı dizisi Zühre kimdir? ZÜHRE AKDEMİR (DEVRİM YAKUT) Dizide Sarp (Salih Bademci) ve Dila'nın (Mina Demirtaş) annesidir.

Delikanlı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Öte yandan dizinin oyuncu kadrosunda; Onur Ünsal (Kamer) Zehra Barto (Elmas) Velatnu Aydın (Murat) Devrim Yakut (Zühre Akdemir) Zamire Zeynep Özdemir (Nazan) Engin Kuyucu (Hüsnü) Mine Teber (Meryem) Elçin Atamgüç (Makbule) Kerimcan Kemal (Tahsin) Tuana Naz Tiryaki (Elif) Fırat Altunmeşe (Saffet) yer alıyor.

Delikanlı dizisi karakterleri Dizi ilk bölümüyle bu akşam (6 Nisan 2026 Pazartesi) 20.00'de ekrana geliyor. Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor. Senaryosu ise Aybike Ertürk imzası taşıyor.

Delikanlı dizisi konusu ne? DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NE? Delikanlı dizisi, İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf’un hayat hikayesini merkezine alıyor. Ailesini ayakta tutmaya çalışan ve haksızlıklara boyun eğmeyen bir karakter olan Yusuf’un hayatı, yaşanan olaylarla birlikte bambaşka bir yöne kayacak. Çocukluk aşkı Hazan ile sade bir hayat kurma hayali kuran Yusuf, zamanla yeraltı dünyasının içine sürükleniyor. Yıllar sonra farklı bir kimlikle geri dönen karakterin geçmişle yüzleşmesi ve intikam arayışı dizinin ana hikayesini oluşturuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası