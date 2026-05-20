Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin dava 1 Temmuz’a ertelendi. Bir sonraki duruşmada bilirkişi raporu bekleniyor.

Evinde havuzun makine dairesindeki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin dava sürüyor. Davada, olaydaki kusur oranlarının tam olarak tespit edilebilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'nden yeni bir bilirkişi raporu talep edilmişti.

Ek bilir kişi raporu talep edilmişti! Ferdi Zeyrek davası 1 Temmuz’a ertelendi!

1 TEMMUZ’A ERTELENDİ

Mahkeme heyetinin yaptığı değerlendirme sonucunda, dava ek bilirkişi raporunun mahkemeye henüz ulaşmaması nedeniyle duruşma, 1 Temmuz Çarşamba Günü saat: 09.00'a ertelendi.

İDDİALARI REDDETMİŞLERDİ

İlk iddianamelerde; evdeki enerji odasının havuza olan mesafesinin standartlara uygun inşa edilmediği, motor ve elektrik aksamlarının standartlara aykırı şekilde dizayn edilip montajlandığı öne sürülmüş, sanıklar ise daha önceki beyanlarında olaydaki sorumluluklarını kabul etmeyerek suçlamaları reddetmişti.

NELER OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmıştı.

Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu A.S. gözaltına alınmış, iki şüpheli 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

'AYKIRI DİZAYN' İDDİASI

Soruşturma kapsamında, 14 Haziran'da ise evdeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. gözaltına alınmıştı. Z.M, N.B. ve H.İ. taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanmış, M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunda kusurlu görülmeyen ve havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden Z.M. 27 Eylül'de işlemlerinin ardından cezaevinden tahliye edilmişti.

15’ER YIL HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede 10 şüphelinin, taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Soruşturmada 9 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

