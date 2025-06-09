Ölüm nedeni açıklandı! Ferdi Zeyrek ölüm sebebi ne?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu'da ilk açıklama geldi. Topçu, Ferdi Zeyrek'in ölüm nedenini açıkladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Başkanımız, kardiyak arrest nedeniyle vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 3 gündür tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatıyla Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, açıklama yaptı.

FERDİ ZEYREK'İN ÖLÜM SEBEBİ NE?

Topçu, "6 Haziran'dan beri hastanemizde tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek saat 17.05 sıralarında, tüm müdahalelere rağmen kardiyak arrest nedeniyle Sayın Başkanımız, değerli başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet sevenlerine, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.