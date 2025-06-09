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Elektrik akımına kapılmıştı: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten acı haber geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Elektrik akımına kapılmıştı: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek&#039;ten acı haber geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zeyrek'in vefat haberini ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in yoğun bakımda tedavisi sürerken, alanında uzman kişilerin yer aldığı ve eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koordine ettiği bir WhatsApp grubunun kurulduğunu ifade etmişti. Bugün ise Zeyrek'ten acı haber geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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