Ferdi Zeyrek'in yaşadığı kazada ihmal mi var? Kızından 'kaçak elektrik' iddiası

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılması kamuoyunun gündemine oturdu. Hastanede tedavisi süren Ferdi Zeyrek için kızından dikkat çeken açıklama geldi. TGRT Haber'de konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, Nehir Zeyrek'in ‘kaçak akım rölesi yoktu ya da çalışmıyordu’ açıklamasını değerlendirdi. Yarkadaş, Ferdi Zeyrek'in yaşadığı kazanın perde arkasını anlattı.

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerle kalbi yeniden çalıştırılan 48 yaşındaki Zeyrek'in tedavisi sürerken, yaşadığı kazada ihmal mi var soruları merak uyandırdı.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, kızının yaptığı "kaçak elektrik" açıklamasına dikkat çekti.

FERDİ ZEYREK'İN KAZASINDA İHMAL Mİ VAR?

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in sosyal medyadan yaptığı açıklama ile kazada ihmal olduğuna işaret etti. Nehir Zeyrek şunları söyledi:

"Kaza ihmaldi Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum. Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alaklı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğundan söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için aksam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor. Bacağından çarpması önemli, çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmaz dı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu, yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Ayrıca şartelin atmaması için voltajı bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır, ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır. Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin."

FERDİ ZEYREK ELEKTRİK ÇARPMASIYLA BÜYÜK BİR ÇIĞLIK ATMIŞ

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in yaptığı açıklamaya dikkat çeken Barış Yarkadaş olayı şu sözlerle özetledi:

"Özetlemek gerekirse, "Ferdi Zeyrek 6 Haziran günü arıza için kazan dairesine iniyor. O sırada bacağından elektrik çarpıyor. Bundan sonrası hakikaten çok dehşet. Ferdi Zeyrek, öyle bir çığlık atıyor ki; kızı ve eşi sesini duyarak bodrum katına iniyor. Kazan dairesine indiklerinde Ferdi Zeyrek'in hala elektrik çarpıntısıyla titrediğini görüyorlar.Ferdi beyin eşi soğukkanlılıkla şarteri indiriyor, elektrik akımını kesiyor. Cep telefonuyla da doktor arkadaşlarını anlatıp yardım istiyor. 4 dakika içinde de ambulans geliyor. Çok hızlı müdahale edilmiş, kalp masajı, suni teneffüs yapılmış."

TEKNİK EKİP VOLTAJI ÇOK YÜKSETTİ

Ferdi Zeyrek'in kızının yaptığı 'kaçak akım rölesi yoktu ya da çalışmıyordu’ açıklamasına değinen Yarkadaş, "Kaçak akım rölesi, elektrik çarpması durumunda elektriğin kesilmesi için kurulan bir sistem. Teknik kişiler herhalde kesinti olmaması için voltajı çok artırdılar. O da büyük etki gösterdi. İnşallah bir an önce iyileşip hizmetlerine devam eder." ifadelerini kullandı