Arızayı kontrol etmek istedi elektrik akımına kapıldı! Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in son durumunu açıkladı

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in bir arızayı kontrol etmek isterken akıma kapıldığı öğrenildi. Durum hemen yetkililere haber verildi, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Başkan Zeyrek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖZGÜR ÖZEL HASTANEYE GİTTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastaneye gelerek Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, olayın saat 23.35 sıralarında, havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken suya elektrik kaçağı olması nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

"KALBİ İYİ BİR ŞEKİLDE ATIYOR"

Ses gelmesi üzerine Zeyrek'in ailesinin elektrik şalterini indirdiğini ve 112'yi aradığını anlatan Özel, şunları söyledi:

"5-6 dakika içinde ambulans geliyor. Ve durmuş olan kalbine, kalp masajına başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar, sonra da buraya geliyor. Ambulansın ulaştığı andan itibaren doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor, bir destek olmadan çalışıyor. 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti."

"ONU BİR KAYBETTİK, GERİ BULMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Özel, Belediye Başkanı Zeyrek'in beyin fonksiyonlarında bir hasar oluşup oluşmadığının daha sonra belli olacağını vurgulayarak, "Burada bütün doktorlar, hemşireler, başhekimlik, herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada bizim sessizce dua etmek dışında yapacağımız bir şey yok. Hepimiz büyük bir şokun içindeyiz. Onu bir kaybettik, geri bulmayı ümit ediyoruz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz." diye konuştu.

"TEHLİKENİN BİTTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

Özel, hastane önünde bekleyenlerden sessiz olmalarını isteyerek, şöyle devam etti: "Böyle olmadık tepkiler gösterip, sesleri yükseltmeyelim. Bu bir heyecan oluşturur. Ferdi'yi de rahatsız eder, diğer hastaları da rahatsız eder. Sizden tek ricam kardeşimiz için evladımız için dua edin ve sessiz olun. Ara ara durumda bir değişiklik oldukça bilgi vereceğiz. Ben şuna inanıyorum, inanılmaz bir şey gerçekleşti, öyle 70 dakika sonra kalp falan çalışmaz. Ferdi kardeşimize kavuşacağız. Ferdi başkanın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Ama bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor. Durumu stabil ve iyiye gidiyor ama tabi 'tehlike atlatıldı, Ferdi başkanın sağlığı gayet iyi olacak' bunu söylemek için erken. Bunun için sabırlı olmak lazım."

"KRİTİK DURUMU SÜRMEKTE"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtti.

Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullandı.

Zeren, Ferdi Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbinin durmuş olduğunu ifade ederek, "Bilinci kapalı geldi. Şu anda uyutuluyor." dedi.