Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in son durumu: Her geçen saat iyi haberler alıyoruz

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerle kalbi yeniden çalıştırılan 48 yaşındaki Zeyrek, yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Zeyrek'in son durumuna ilişkin CHP Genel Başklanı Özgür Özel ve doktoru açıklama yaptı. Özel, "Her geçen saat daha iyi haber alıyoruz" dedi. Prof. Dr. İsmet Topçu ise Zeyrek'in ECMO desteğine sevindirici bir cevap alındığını söyledi.

Ferdi Zeyrek, Manisa Keçiliköy Mahallesi'nde oturduğu evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ardından kalbi çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumuna ilişkin son açıklamalar geldi.

"ISRARLI İŞLEM SONRASI KALP RİTMİNDE CEVAP ALDIK"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Dün gece itibariyle Ferdi Zeyrek acil servisimize getirildi. Evinde bulunan havuzun yanında elektrik çarpması nedeniyle 112 ekibi tarafından 20-25 dakika sonrası hastanemize getirildi. Hastanemize geldiği dakikadan itibaren canlandırma işlemlerine devam ettik. Israrlı ve düzenli işlem sonrasında cevap aldık. Kalp ritminde dönüş sağlandı. Kendisini vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım sırasında ilaçlarla destekler devam etti" ifadeleri kullandı.

"DİYALİZ SİSTEMİ KURULDU"

Prof. Dr. İsmet Topçu, "Daha ileri bir tedavi yöntemi olan ECMO uygulanmaya karar verildi. İzmir Şehir Hastanesi'nden eksik olan malzemeler temin edildi. Sabaha karşı 5.30 civarında ECMO uygulanmaya başlandı ve sevindirici şekilde iyi cevap alındı. Süreç boyunca değişik organlarda hasarlar olabiliyor. Bunlardan bir tanesi böbrek. İdrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle diyaliz sistemi kuruldu. İdrar çıkışlarında da iyileşme olduğu görüldü. Yoğun bakım tedavileri olması gerektiği gibi devam ediyor" dedi.

"HİÇ ÇALIŞMAYAN KALP 70 DAKİKA SONRA ÇALIŞTIRILDI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Olay gerçekleştiği andan itibaren Manisa'da herkes yüreği ağzında Ferdi Başkan'ın sağlık durumunu takip ediyor. Manisa'nın bir evladı ve sevmeyeninin olmadığı, kendisine oy vermeyenin bile gelip özür dilediği, üzüntü beyan ettiği, herkesle barışık, özellikle de yoksullardan, toplumun bütün kırılgan kesimlerinden bugüne kadar çok dua almış ve emin olun yaşamakta olduğumuz olumlu gelişmenin en önemli sebebi de o. 70 dakika kalp masajı ve hiç cevap vermeyen bir kalbin 70 dakika sonra çalışmaya başlaması olağanüstü. Ne oluyorsa vatandaşlarımızın, Ferdi Başkan'ın dokunduğu yoksulların, çocukların, garibanların duasıyla oluyor. Dualarını kimse eksik etmesin" şeklinde konuştu.

"KOLAY KOLAY BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAZ"

Her geçen saat Ferdi Zeyrek’in sağlık durumuyla ilgili daha iyi haber aldıklarını kaydeden Özel, "Her birkaç saatte bir de daha iyi bir haber alıyoruz. Bu her şey yoluna girdi. Bundan sonra çok iyi olacak demek değil ama her gelen haber bir öncekinden daha iyi geliyor. Çok dirençlidir, çok inançlıdır, çok kararlıdır. Kolay kolay bir işin peşini bırakmaz. İyi olacak. Başta siyasi partilerin genel başkanları, bakanlar olmak üzere arayan soran herkese, yurt dışındaki ziyaretlerini, çalışma toplantılarını, tatillerini kesip Türkiye'ye dönenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Zor günü hep birlikte atlatacağımızı ümit ediyorum" sözlerini sarf etti.