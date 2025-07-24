Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yangın çıkan ev küle döndü! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yangın çıkan ev küle döndü! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kazanlı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde yangın çıktığını görenler, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti.

İkametin kiler kısmındaki yangını söndürmeye çalışan mahalle sakinleri, evli ve iki çocuk annesi Aysel Yorulmaz'ın hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın çıkan ev küle döndü! Yaşlı kadın hayatını kaybetti - 1. Resim

Sağlık ekipleri, vücudunun bir kısmında yanık tespit edilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Aysel Yorulmaz'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İtalyanlar, Fenerbahçe'nin genç yıldızı için geliyor! Bonservisi belli olduŞanlıurfa'da inşaatta çökme: 7 işçi yaralandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı: Yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız - GündemLozan mesajı: Yarın daha iyi seviyelerde olacağızAdli Tıp'tan Ayşe Barım kararı! Tam teşekküllü hastaneye sevk edildi - GündemAdli Tıp'tan Ayşe Barım kararıBilecik'teki yangının dumanı Bursa'nın üzerini kapladı! Belediyeden peş peşe uyarılar yapıldı - GündemYangının dumanı komşu ilin üzerini kapladıTogg T10F, TBMM'de sergilendi! Milletvekilleri de hayran kaldı - GündemTogg T10F, TBMM'de sergilendi! Milletvekilleri hayran kaldıÇanakkale'de yangının hasarı büyük! 119 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı - GündemÇanakkale'de yangının hasarı büyük! 119 futbol sahası...Diplomasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi: Salon alkıştan yıkıldı! - GündemDiplomasını bizzat Erdoğan verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...