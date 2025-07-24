Yangın çıkan ev küle döndü! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kazanlı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde yangın çıktığını görenler, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti.
İkametin kiler kısmındaki yangını söndürmeye çalışan mahalle sakinleri, evli ve iki çocuk annesi Aysel Yorulmaz'ın hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Sağlık ekipleri, vücudunun bir kısmında yanık tespit edilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Aysel Yorulmaz'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar