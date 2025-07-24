Kamyonetten düşen çöp torbası zincirleme kazaya neden oldu

Avcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonetten düşen çöp torbası, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Feci olayda 1 kişi yaralandı.

Bugün öğle saatlerinde Avcılar E5 karayolu üzerinde iddiaya göre seyir halinde olan İBB'ye ait kamyonetten çöp torbası yola düştü.

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5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Arkasından ilerleyen sürücü, çöp torbasına çarpmamak için şerit değiştirdi. Şerit değiştiren aracın arkasındaki bir başka sürücü ise çöp torbasına çarpmamak için ani fren yapınca 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

1 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada A.H. (30) adlı kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazaya karışan sürücüler, yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle tepkilerini dile getirdi.

"BELEDİYE ARACINDAN ÇÖP TORBASI DÜŞTÜ"

Kaza hakkında konuşan Süreyya Erdal, "Seyir halindeyken önümüzdeki belediye aracından çöp torbası düştü. İçinde taş mı, demir mi vardır bilmediğimiz için sola kaydık. Arkadaki araçlar da zincirleme birbirlerine vurdular" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.