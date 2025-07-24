Orman şehidi Bayram Arslan'ın babası anlattı: Haber vermeden gitmişti...

Eskişehir'deki yangın afetindeki oğlunu kaybeden baba, "Ters rüzgarda yangının ortasında kalmış. AKUT'taki ağabeyleri nereye çağırırsa oraya giderdi. Bize haber vermeden giderdi" sözleriyle duygularını paylaştı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki yangın afetinde şehit olan 10 kişiden biri de 23 yaşındaki AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan'dı.

Baba Gürsel Arslan, oğlunun en son Adıyaman'da depremde görev aldığını söyledi.

Son kez pazar günü gördüğünü söyleyen baba Arslan şunları ifade etti:

"TERS RÜZGARLA YANGININ ORTASINDA KALDI"

"Oğlum en son Adıyaman'daki depremde görev almıştı. Evde durmazdı. AKUT'taki ağabeyleri nereye çağırırsa oraya giderdi. Bize haber vermeden giderdi. Son olayda da öyle olmuş. Kendisine ulaşamadık. Yetkililerden henüz bir açıklama duymadım. Ters rüzgarda yangının ortasında kalmış oğlum. En son pazar akşamı görüşmüştük. Eve gelmişti.

"BİZE BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Birkaç eşya almıştı yanına ama bize bir şey söylemedi. Ben bir yerlere gideceğini biliyordum. Boş durmuyordu. Endüstri mühendisliği üzerine bir ofis açmıştı kendisine. Ofisi açmasına rağmen AKUT'un eğitimine katılmıştı. Ben de işinin başında durması gerektiğini söylemiştim.

İkisini de bir şekilde hallederim demişti. Hep yardımsever biriydi. Benimle de iletişime geçerdi. Kişileri kurtardığında gazetecileri oraya çağırmamı söylerdi. Gurur duyuyorum oğlumla. Doğayla uğraşan birisiydi. Dün kızımla konuştum. Ağabeyinin ağaçları ve kuşları kurtardığını ve cennete gittiğini söyledi"