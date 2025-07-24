Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Orman şehidi Bayram Arslan'ın babası anlattı: Haber vermeden gitmişti...

Orman şehidi Bayram Arslan'ın babası anlattı: Haber vermeden gitmişti...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın, Şehit, AKUT, Gönüllü, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'deki yangın afetindeki oğlunu kaybeden baba, "Ters rüzgarda yangının ortasında kalmış. AKUT'taki ağabeyleri nereye çağırırsa oraya giderdi. Bize haber vermeden giderdi" sözleriyle duygularını paylaştı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki yangın afetinde şehit olan 10 kişiden biri de 23 yaşındaki AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan'dı. 

Baba Gürsel Arslan, oğlunun en son Adıyaman'da depremde görev aldığını söyledi. 

Son kez pazar günü gördüğünü söyleyen baba Arslan şunları ifade etti:

"TERS RÜZGARLA YANGININ ORTASINDA KALDI"

"Oğlum en son Adıyaman'daki depremde görev almıştı. Evde durmazdı. AKUT'taki ağabeyleri nereye çağırırsa oraya giderdi. Bize haber vermeden giderdi. Son olayda da öyle olmuş. Kendisine ulaşamadık. Yetkililerden henüz bir açıklama duymadım. Ters rüzgarda yangının ortasında kalmış oğlum. En son pazar akşamı görüşmüştük. Eve gelmişti.

"BİZE BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Birkaç eşya almıştı yanına ama bize bir şey söylemedi. Ben bir yerlere gideceğini biliyordum. Boş durmuyordu. Endüstri mühendisliği üzerine bir ofis açmıştı kendisine. Ofisi açmasına rağmen AKUT'un eğitimine katılmıştı. Ben de işinin başında durması gerektiğini söylemiştim.

İkisini de bir şekilde hallederim demişti. Hep yardımsever biriydi. Benimle de iletişime geçerdi. Kişileri kurtardığında gazetecileri oraya çağırmamı söylerdi. Gurur duyuyorum oğlumla. Doğayla uğraşan birisiydi. Dün kızımla konuştum. Ağabeyinin ağaçları ve kuşları kurtardığını ve cennete gittiğini söyledi" 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'da sadece 4 ay kaldı! Brezilyalı golcü yeni takımına imza attıMayosu olmayan çocuk suya poşetle girdi! Sosyal medyada gündem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kamyonetten düşen çöp torbası zincirleme kazaya neden oldu - GündemKamyonetten düşen çöp, zincirleme kaza yaptırdıBursalı kahraman köylüler yangına savaş açtı! Traktörleriyle alevlerin üzerine yürüdüler - GündemTraktörleriyle alevlerin üzerine yürüdüler!Alışverişe değil, saunaya gelmiş gibi! Esnaf çaresiz: “Yaz bereketi kaçtı” - GündemAlışverişe değil, saunaya gelmiş gibi! Esnaf çaresiz: “Yaz bereketi kaçtı”Bunlar film sahnesi değil! Bilecik'teki yangından dehşet görüntüler: Allah'ım ortada kaldık - GündemÇığlıklar birbirine karıştı: "Allah'ım ortada kaldık"Yangın çıkan ev küle döndü! Yaşlı kadın hayatını kaybetti - GündemYangın çıkan ev küle döndü! Yaşlı kadın hayatını kaybettiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı: Yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız - GündemLozan mesajı: Yarın daha iyi seviyelerde olacağız
Sonraki Haber Yükleniyor...