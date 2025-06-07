Radar ve trafik kazası açıklaması! Kurban Bayramı'nda acı bilanço

Kurban Bayramı’nın birinci günü Türkiye genelinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Dün meydana gelen 692 kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 1128 kişi yaralandı. Yoğun bayram trafiğinde radar denetimlerine de ağırlık verildi. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, sadece bir günde otoyolları 2 milyon 232 bin 715 araç kullandı. Emniyet ve Jandarma ekipleri, hız sınırını aşan 12 bin 407 araca işlem yaptı.

Hülya Avşar'dan Bakan Ali Yerlikaya'ya teşekkür: Yeni kurallar beni çok mutlu etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.128 vatandaşımız ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Kurban Bayramı’nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre;

🔻2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı.

Bayramın 1. gününde trafik ekiplerimizce de;

🔻Bu araçlardan 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,56

Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan % 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Diğer %0,56’lık kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda %99,44’lük kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.