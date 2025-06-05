Hülya Avşar'dan Bakan Ali Yerlikaya'ya teşekkür: Yeni kurallar beni çok mutlu etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı TV programında, yeni Trafik Kanunu'nda nelerin yer aldığına ve Kurban Bayramı'nda yollarda can kaybı yaşanmaması için tedbirlere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, yeni düzenlemenin detaylarının ortaya çıkmasının ardından Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "En fazla ölüm ve yaralanmanın olduğu ihlallerle ilgili çalıştık, 36 maddeye getirdik. Şu anda Adalet Komisyonu'ndan geçti, inşallah bayramdan sonra TBMM Genel Kurulu'na gelecek" diyerek, yeni Trafik Kanunu'nun detaylarını paylaştı.

"30 MAYIS-11 HAZİRAN ARASINDA 17 BİN 645 EKİP, 33 BİN 943 PERSONEL GÖREV ALACAK"

Habertürk'te Fevzi Çakır'ın konuğu olan Yerlikaya, "Trafik kurallarının tek bir amacı var; kazanın olmaması, vefat ve yaralanan olmaması. Bayramlar sevinç günümüz hepimiz için. 32 milyon aracın pek çoğu pik zamanlarda bir anda yollara çıkıyor. Böyle ortamda kurala riayet daha elzem. Sahada olmamız lazım. 30 Mayıs-11 Haziran arasında 17 bin 645 ekip 33 bin 943 personel görev alacak. 68 bin 829 polis ve jandarmamız görevlendirildi. Biz bayram sevinci yaşarken onlar yollarda olacak. İyi ki varlar" ifadelerini kullandı.

"OTOBÜSLERDE 3 BİN GİZLİ YOLCU"

"Bu bayrama özel aldığımız tedbirler var" diyen İçişleri Bakanı, "Şehirlerarası otobüslerde 3 bin gizli yolcu var. Önde şoförü çok rahat izleyebileceği koltuklardan bilet alıyoruz. 3 bin gizli yolcu izleyecek. Sürücü kurallara uyuyor mu? Takografa uyuyor mu? Otobüs içinde bunları not alıyor. Denetim doğru mu yapılıyor, bunu da not alıyor. Yolculuğun hitamında şoförden mikrofonu alıyor kendini tanıtıyor. 'Ben gizli yolcu denetimiyle şuyum' diyor. Kusurlar varsa işlem yapılıyor. Veya şoför ve kemer kullanan yolcuları tebrik ediyor. Terminallarde trafik şubelerimiz var. Buralarda polis müfettişleri görevlendirdik. Terminallerdeki trafik şubelerini denetleme yapıyorlar. 1.485 mobil radar var. Bunlar hız denetimi yapacaklar. Havadan da denetimlerimiz var. 6 bin 339 saat denetim yapılacak. Vatandaşlara diyorum ki; kurallara uyun yolun sonu bayram olsun" şeklinde konuştu.

"ÖNÜNE GELEN MOTOKURYE OLAMAYACAK"

Bakan Yerlikaya, "Önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak. Denetime o zaman başlayacağız. 2019 yılında 866 vefat, 2024'de 1.484 vefat var motosiklet kullanımından dolayı. Motosiklet denetimini yüzde 114, ceza sistemini yüzde 101 artırdık. Bin 584 ölüm. Burada en önemli husus kask takmaktır" dedi.

Motosiklet kullanımında kurallara uymayanlara yönelik olarak Bakan Yerlikaya, "Motosiklet kural ihlalleriyle ilgili kask kullanmama cezası 993 liraydı. Şimdi kask birincisi 2 bin 500, ikincisinde 50 bin, üçüncü ve fazlasında 10 bin lira olacak. 15 yaşını doldurmamış çocuğa ceza yazamıyoruz. Onu artçı yapana 5 bin lira yazıyoruz. Kara yollarında akrobatik hareket yapanlara 46 bin lira ceza kesilecek, 2 yıl ehliyete el konulacak, araç 60 gün trafikten men edilecek. İkinci defa yaparsanız ehliyetiniz iptal olur" sözlerini sarf etti.

"ÇAĞDAŞ DAVRANIŞ"

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, trafikte alınan tedbirlerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Ünlü sanatçı, "Her bayram yapılan trafik kazaları, yitirdiğimiz insanlar, yanan canlar maalesef engellenemiyor. Üstelik her bayramın bir kaza bilançosu var. Dolayısıyla, içimden gelerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın trafik kurallarına eklediği yeni kurallar, radar sistemi, dronlarla yapılacak kontroller, para cezalarının artması hatta artık kuryelerinde sertifikalı olma zorunluluğu beni çok mutlu etti. Bu çağdaş davranışa kendi adıma teşekkür etmek istedim" mesajını paylaştı.