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Trafikte yeni dönem! Bakan Yerlikaya duyurdu: Bunu yapanlar yandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trafikte yeni dönem! Bakan Yerlikaya duyurdu: Bunu yapanlar yandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon canlı yayınında, trafikte yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Saldırı için araçtan inenin ehliyetine el konulacak, 180 bin lira ceza uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Makas atma, düğün konvoyuyla yol kapatma, drift atma, alkollü araç kullanma ve trafikte kavga gibi suçlara yönelik yeni cezalar yolda. Trafikte yeni dönemi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Habertürk'te Fevzi Çakır'ın konuğu olarak trafikte yeni dönem ve Kurban Bayramı'nda trafikte alınacak önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Saldırı için araçtan inenin ehliyetine el konulacak, 180 bin lira ceza uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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