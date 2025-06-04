4 günde yarım milyon TL ceza yazdı! Yapay zeka destekli radar sürücülerin korkulu rüyası oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Haziran 2025 22:35 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 22:41 - Güncelleme:

Düzce'de uygulamaya geçirilen yapay zeka destekli radar sistemi, kurallara uymadan trafikte seyir eden sürücülerin adeta korkulu rüyası oldu. 4 gün boyunca şehrin farklı noktalarına kurulan cihaz 224 aracı tespit ederken, bu araçlara 526 bin 645 lira ceza gönderdi.

Kurban Bayramı için memleketlerine doğru yola çıkanlar başlayınca Düzce’de de trafik denetimleri sıklaştırıldı. SÜRÜCÜLERİN KABUSU OLDU Bu çerçevede Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri yapay zeka destekli "Trafidar" cihazını şehrin belli bölgelerine yerleştirdi. İlgili Haber Hepsinin amacı aynıydı! Trafik polislerinden kaçamadılar Sürücülerin yoğun olarak kullandığı D-100 karayolu üzerine yerleştirilen cihaz Haziran ayının başından itibaren çalışmaları yürütüyor. Terör tanımlı, araması olan, sigortasız, muayenesiz tüm araçları tespit edebilen Trafidar cihazı ayrıca hızlı giden araçların 3 farklı fotoğrafını çekmesinin ardından araç sahibine cezayı yazıp gönderiyor. 4 GÜNDE 526 BİN TL CEZA KESTİ Düzce’de 4 gün boyunca şehrin farklı noktalarına kurulan cihaz 224 aracı tespit ederken, bu araçlara 526 bin 645 lira ceza gönderdi. Bayram boyunca Düzce genelinde çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş