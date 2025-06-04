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Hepsinin amacı aynıydı! Trafik polislerinden kaçamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hepsinin amacı aynıydı! Trafik polislerinden kaçamadılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde aracının plakasını çeşitli yöntemlerle gizlemeye çalışan sürücülere ceza yağdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte trafik düzenini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından standart dışı plaka takan, plakayı saklayan, plakada değişiklik yapan, plakasız kullanan ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran yüksek sesle müzik dinleyen ve kamunun huzurunu bozan motosiklet ve araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Hepsinin amacı aynıydı! Trafik polislerinden kaçamadılar - 1. Resim

430 ARACA 1.5 MİLYON TL CEZA

Yapılan denetimlerde bin 860 adet araç ve sürücü kontrol edilirken; 430 adet araca 1 milyon 520 bin TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde; 35'i motosiklet olmak üzere 52 araç trafikten men edildi ve 6 adet sürücü belgesi daimi iptal edildi. Kontrollerde aracının plakası gözükmesin diye; kilit, kask, bant başta olmak üzere plakasını kapatan ve plaka rakamlarını silen sürücülerin yaptıkları dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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