Plakasını kapatan sürücünün sözleri şaşkına çevirdi!

Hatay'da araçların plakası okunmasın diye kask, kilit ve çamur kullanan sürücülere yönelik ekipler harekete geçerek cezai işlem uyguladı. Kendini savunan bir sürücünün sözleri ise şaşkına çevirdi.

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Hatay'ın İskenderun ilçesinde araçların plakalarını bilinçli ve kasıtlı olarak kapatan sürücülere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

PLAKA KAPATAN SÜRÜCÜLERE CEZA

5-12 Mayıs tarihleri arasında standart dışı plaka takan, plakayı saklayan ve aracı plakasız kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde bin 980 araç ve sürücü kontrol edildi. Kontrollerde aracın plakasını çamur, kask ve kilit başta olmak üzere çeşitli şekilde kapatan sürücülere ceza kesildi.

"PES" DEDİRTEN SAVUNMA

Araç sürücülerine plakanın farklı okunması veya okunmamasını sağlamak suçundan 3 bin 809 TL cezai işlem uygulandı. Bri sürücünün kendini savunurken söylediği sözler ise şaşkına çevirdi. Kamyon sürücüsünün plakayı kapatma sebebini "Araçlara toz atmasın" diyerek açıklamaya çalışması dikkat çekti.