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Ceza kesip, GBT kontrolü yapacak! Yapay zekâlı radar kameraları faaliyete başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ceza kesip, GBT kontrolü yapacak! Yapay zekâlı radar kameraları faaliyete başladı
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Saatte 750 sorgulama yapan yapay zekâlı radar kameraları devreye girdi. Hız sınırını aşan araçların bilgileri anında ekiplere iletiliyor. Yapay zekâ, GBT’yi de kontrol ediyor. 2’DE

ÖMER TEMÜR - Yapay zekâlı kameralar yollarda kontrolü devralıyor. Jandarma ekipleri araçların hız sınırını aşıp aşmadığını tespit eden yapay zekâlı radar kameraları otoyollarda kullanmaya başladı.

Yapay zekâlı kameralar otomatik olarak aracın markası, modeli ve rengini belirliyor. Araç tipine göre hız sınırını aşıp aşmadığını tespit ediyor. Hız sınırını aşan araçların bilgileri jandarma ekiplerine anlık olarak bildiriliyor. Ayrıca sistem, hakkında yakalama kararı bulunan araç sahiplerini tespit ettiğinde ekiplerin ekranı alarm veriyor. Yeni radar kameraları saatte 750 araç sorgulayabiliyor.

Yeni kameralar ayrıca trafiğin akış yönünü de kaydediyor. Böylece önünde plakası bulunmayan motosikletlerin veya ön plakası okunmayan araçların arka plakasını görüntüleyerek cezai işlem uygulayabiliyor. Yüz tanıma özellikli bu kameralar hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin GBT kontrollerinde belirlenmesini sağlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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