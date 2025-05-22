Yapay zeka destekli radarlar, yüz tanıma sistemi! Yollar havadan ve karadan denetleniyor

Karayolunda meydana gelen trafik kazalarından hırsızlık olaylarına kadar tüm asayiş işlemleri tek çatı altında yürütülüyor. Otoyol Jandarma timleri, yüz tanıma özellikli yaka kameraları ve yapay zeka destekli radar cihazları gibi son teknoloji ekipmanlarla, havadan ve karadan denetimlerle kara yollarında güvenliği sağlıyor.

Şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik ve asayiş olaylarına ilişkin işlemlerin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla otoyollar, 15 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na devredildi. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan görevi devralan Otoyol Jandarması, 27 ilde 4 bin personelle vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalarına başladı. Otoyol Jandarma timleri, trafik kazalarından asayiş olaylarına kadar her vakaya müdahale ediyor, yolda kalan vatandaşlara yardım ediyor. Ekipler, yüz tanıma özellikli yaka kameraları, yapay zeka destekli radar cihazları gibi son teknoloji ekipmanlarla, gün boyunca havadan ve karadan denetim yapıyor.

İlgili Haber Sürücüler dikkat! Bayram tatilinde yapay zeka destekli akıllı radarlar devrede

AYNI ANDA 4 ŞERİTTEKİ ARAÇLARIN HIZI TESPİT EDİLİYOR

Otoyol Jandarması tarafından kullanılan yeni nesil mobil hız tespit sistemi, yapay zeka desteğiyle denetimlerde etkinliği artırıyor. Tripod ya da araç üzerine kurulabilen sistem, aynı anda 4 şeritteki tüm araçların hızını tespit edebiliyor. Operatör gerektirmeden çalışan sistem, kara yolunda seyreden araçların plaka ve hız bilgilerini okuyarak güvenlik birimlerinin ağına aktarıyor.

2 SAATTE BİN 500 ARAÇ SORGULAMA KAPASİTESİ

Sistem tarafından yapılan hız ihlali sorguları sonucunda, ihlal verileri trafik ekiplerine anlık olarak iletiliyor ve böylece kural ihlali yapan sürücülere yasal işlem uygulanıyor.

Yapay zeka teknolojisi sayesinde araçların rengi, markası ve modeli gibi veriler de otomatik olarak tanımlanabiliyor. Şerit sayısı belirlenerek hız ölçümü yapılan sistem, her hava koşulunda gündüz ve gece görev yapabiliyor. 2 saat içinde bin 500 araç sorgulama kapasitesine sahip radar cihazı, otoyollar dahil olmak üzere tüm kara yollarında aktif şekilde kullanılıyor.

Daha önce ön plakası bulunmadığı için hız tespiti yapılsa da ceza uygulanamayan motosikletler, yeni sistemde radarın trafiğin akış yönünün tersine çevrilmesiyle ihlal yaptıklarında tespit edilip cezai işlem uygulanabiliyor.

YAKALAMA KARARI BULUNANLAR TESPİT EDİLİNCE ALARM VERİYOR

Yerli yazılımla geliştirilen sistem, hız ihlali yapan araçlara ait bilgileri anlık olarak jandarma ekiplerine iletiyor. Ayrıca sistem, hakkında yakalama kararı bulunan araç sahiplerini tespit ettiğinde ekrana alarm vererek, ekiplerin muhtemel şüphelilere anında müdahale etmesine imkan tanıyor.

15 YIL HAPİS CEZASI OLAN FİRARİ YAKALANDI

Kendilerini "kanun ordusu" olarak tanımlayan Otoyol Jandarma timlerinin bir günlük mesaisi takip edildi. Alkol, sürücü belgesi ve asayiş denetimi yapan ekipler, rutin kontroller sırasında "nitelikli taciz" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

HER 15 KİLOMETREDE BİR TİM GÖREV YAPIYOR

Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük mevkisinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, Otoyol Jandarmasının adli asayiş, motosiklet ile teknik inceleme ve denetim timlerinden oluştuğunu belirtti. Otoyollarda meydana gelen olaylara ilk müdahaleyi Otoyol Jandarmasının yaptığını anlatan Ergün, "Toplum odaklı kolluk yaklaşımını benimsiyoruz. Sorumluluk bölgemizde 15 kilometrede bir tim görev yapacak şekilde planlama yaptık" dedi.

YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ, KAMERALAR, LAZERLER, OTOMATİK LASTİK PATLATICILAR...

Havadan ve karadan denetim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Otoyol Jandarması olarak hava ve kara araçlarımızla etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlıyoruz. Özellikle tatil günlerinde cayrokopter, helikopter ve drone desteğiyle havadan trafik denetimleri gerçekleştiriyor, yoğunluk yaşanan bölgeleri tespit ediyoruz."

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen son teknoloji ekipmanları kullandıklarını aktaran Ergün, şu bilgileri verdi:

"Olayların en kısa sürede aydınlatılması ve asayişin sağlanması için plaka ve yüz tanıma sistemleri, kayıt sistemine entegre edilebilen kameralar, çevrim içi sorgulama yapılabilen tablet bilgisayarlar, görünürlük sağlayan 4 kademeli lazerler, otomatik lastik patlatıcılar ve yapay zeka destekli radar cihazları gibi pek çok ekipman kullanıyoruz."

DİNLENME TESİSLERİNİN GÜVENLİĞİ DE TİMLERE EMANET

Otoyollardaki asayiş ve trafik uygulamalarının yanı sıra yol üzerindeki dinlenme tesislerinin güvenliğini de sağlayan timler, ihtiyaç duyulması halinde "Mobil Jandarma Karakolları"yla adli işlemleri yerinde yürütüyor.

Gökçehüyük Otoyol Jandarma Karakolu'nda görevli Jandarma Astsubay Fatma Toraman, otoyolda "kesintisiz ve güvenli hizmet" anlayışıyla vatandaşların gönül rahatlığıyla dinlenmeleri için çalıştıklarını belirtti. Yol üzerinde duran ve park eden araçları ikaz ederek uygun alanlara yönlendirdiklerini anlatan Toraman, "Zorunlu bir durum varsa gerekli işaretlemeleri yaparak, tedbirlerimizi alıyoruz. Ayrıca 112 Acil Müdahale butonuna basan sürücülere de hızlıca ulaşıyoruz" şeklinde konuştu.