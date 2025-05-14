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Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Konya&#039;da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan 42 AZY 889 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya kara yolunda devrildi.

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - 1. Resim

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - 2. Resim

Yaralanan 13 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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