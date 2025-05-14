Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Mayıs 2025 16:32 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 16:39 - Güncelleme:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan 42 AZY 889 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya kara yolunda devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 13 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlgili Haber Konya’da dehşet veren olay! Tartıştığı adama taşla saldırdı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş