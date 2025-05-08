Konya'da kovan yüklü kamyonet devrildi! Arılar 1 polisi hastanelik etti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Konya'da arı kovanı yüklü olan bir kamyonet kavşakta devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplere arılar saldırdı. Olayda 1 polis hastanelik oldu.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.
H.K. idaresindeki arı kovanı yüklü kamyonet, Otogar Kavşağı'nda devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ARILAR EKİPLERE SALDIRDI: 1 POLİS HASTANELİK
Etrafa dağılan arılar 2 polisi sokarken, 1 polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Dağılan kovanlar ise arıcılar tarafından başka bir kamyonete yüklendi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci