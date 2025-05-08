Konya'da kovan yüklü kamyonet devrildi! Arılar 1 polisi hastanelik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Mayıs 2025 10:21 - Güncelleme: 8 Mayıs 2025 10:49 - Güncelleme:

Konya'da arı kovanı yüklü olan bir kamyonet kavşakta devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplere arılar saldırdı. Olayda 1 polis hastanelik oldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İlgili Haber İstanbul'da feci olay! Karşıya geçmek isteyen kadın, kamyonetin altında kaldı H.K. idaresindeki arı kovanı yüklü kamyonet, Otogar Kavşağı'nda devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ARILAR EKİPLERE SALDIRDI: 1 POLİS HASTANELİK Etrafa dağılan arılar 2 polisi sokarken, 1 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Dağılan kovanlar ise arıcılar tarafından başka bir kamyonete yüklendi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci