İstanbul'da feci olay! Karşıya geçmek isteyen kadın, kamyonetin altında kaldı

İstanbul Arnavutköy'de kan donduran bir olay yaşandı. Karşıya geçmek isteyen Nuray Altınbaşak, kamyonetin altında kaldı. Korkunç anlar kamera tarafından görüntülenirken, talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.

Tüyleri diken diken eden kaza, geçtiğimiz gün Arnavutköy Devlet Hastanesi kavşağında yaşandı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Nuray Altınbaşak isimli kadın, kamyonetin altında kaldı.

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Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde kadına çarpan kamyonetin bir müddet durmadan devam ettiği ön ve arka lastiklerin kadının üzerinden geçtiği görüldü.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.