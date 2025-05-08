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2 kişi metrelerce havaya uçtu! Kaza anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da motosiklette seyir halinde olan 2 kişi, otomobille çarpışması sonrası metrelerce havaya uçtu. 2 kişi yaralanırken, olay anı kamera tarafından görüntülendi.

Antakya ilçesinde meydana gelen kazada trafikte seyir halde olan otomobil, karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Otomobile çarpan motosikletteki 2 şahıs, metrelerce havaya uçarak yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

2 kişi metrelerce havaya uçtu! Kaza anı kamerada - 1. Resim

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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