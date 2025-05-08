2 kişi metrelerce havaya uçtu! Kaza anı kamerada
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'da motosiklette seyir halinde olan 2 kişi, otomobille çarpışması sonrası metrelerce havaya uçtu. 2 kişi yaralanırken, olay anı kamera tarafından görüntülendi.
Antakya ilçesinde meydana gelen kazada trafikte seyir halde olan otomobil, karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı.
Otomobile çarpan motosikletteki 2 şahıs, metrelerce havaya uçarak yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci