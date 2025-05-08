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Motosiklet havada takla attı, sürücü metrelerce sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta sollama yapmak isteyen motosiklet sürücüsü, önce araca ardından refüje çarptı. Sürücü takla atan motosikletten fırlayarak metrelerce savruldu. O anlar kameralara da yansıdı.

Karadeniz Ereğli ilçesi Yeşiltepe mevkisinden Kepez istikametine seyir halinde olan Berkay Ç. idaresindeki 67 ACY 417 plakalı motosikletin, aynı yönde ilerleyen K.A. yönetimindeki otomobili sollamak istediği sırada meydana geldi.

ÖNCE ARACA SONRA REFÜJE ÇARPTI

Sollama sırasında kontrolden çıkan motosiklet, önce otomobile, ardından yol kenarındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet havada takla atarken, sürücü Berkay Ç. de yola savrularak metrelerce sürüklendi. O anlara tanık olan diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet havada takla attı, sürücü metrelerce sürüklendi - 1. Resim

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Motosiklet havada takla attı, sürücü metrelerce sürüklendi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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