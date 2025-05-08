BES’te böyle rakamlar görülmedi! Altın fonları, borsayı ikiye katladı

Bireysel Emeklilik Sistemindeki birikimler, 6 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 465 milyar TL’ye ulaştı. Toplam içinde kıymetli madenler (altın) fon gurubunun ağırlığı %37,29 ve 546,30 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı. Hisse senedi fonlarının ağırlığı ise %18,33 payla 268,50 milyar liraya geriledi. Borsadaki zayıf görünüm, hisse fonlarını zayıflattı. Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte ‘kıymetli metaller’ fonlarının büyüklüğü, hisse senedi fonlarını ikiye katladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatlarına yıl başından itibaren bakıldığında onsta yükselişin boyutu %30’a ulaştı. Bu prim, en fazla altın yatırımının tercih edildiği Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) birikimlerde de kendini gösterdi. Verilere bakıldığında;

-6 Mayıs itibarıyla sadece BES havuzunda biriken toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 465 milyar TL’ye ulaştı.

-Altının rekor kırdığı nisanın üçüncü haftasında ise BES’in büyüklüğü 1 trilyon 418 milyar TL seviyesinde buluyordu.

BES’TE ALTININ PAYI %37,29

Bu arada toplam içinde kıymetli madenler (altın) fon gurubunun ağırlığı, 6 Mayıs itibarıyla %37,29 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviye, altın fonları için 546,30 milyar TL’lik büyüklüğe işaret etti. Hem yatırımcının altın varlığını artırması hem de fiyatlardaki yükseliş, BES’te altın payının zirve yapmasında etkili oldu.

BORSA %19,78 PAYLA İKİNCİ

Bu hafta başında hisse senedi fonlarının BES’teki ağırlığı ise %18,33 seviyesine kadar geriledi. Bu seviye hisse fonları için 268,50 milyar liralık büyüklüğe denk geldi. Borsadaki zayıf görünüm, hisse senedi fonlarının büyüklüğünün düşmesinde etkili oldu.

Rakamlar, BES havuzundaki altın fonlarının, hisse fonlarını 2’ye katladığını gösterdi.

ONS ALTINDA SON GÖRÜNÜM

Altın fiyatlarında güncel görünüme bakıldığında; FED’in beklentilere paralel faiz kararı ve Başkan Powell’ın açıklamalarının ardından yükseliş yaşanıyor. Dünkü işlemlerde 3365 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugün sabah saatlerinde yaklaşık %1 primle 3400 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Altında dikkatler, bu hafta sonu Cenevre’de yapılacak ABD-Çin ticaret müzakerelerin çevrildi. İlk temasta “öncelikle gerilimin azaltılmasının” amaçlandığı ifade ediliyor.

8 MAYIS 2025 GRAM ALTIN FİYATI

İç piyasalara bakıldığında, spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı da 4220 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4245-4295 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın ise ilk işlemlerde 7 bin 5 TL’den satılıyor.