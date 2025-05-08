İşte nisanda en çok altın alan 3 ülke! Tarifelerle birlikte fiyatı rekor kırmıştı…

ABD tarafından açıklanan karşılıklı tarifelerin damga vurduğu nisanda ons altın da 3500 dolar ile rekor seviyeyi test etmişti. Fiyatlarda yüksek seyre rağmen geçen ay Polonya rezervlerine 12 ton, Çekya 2,5 ton ve Çin 2 ton ekledi ve ‘en fazla altın alan ülkeler’ sıralamasında ilk 3’te yer aldı. Ticaret savaşlarının merkezinde bulunan ve ciddi miktarda ABD tahvili tutan Çin, alımda 6 aylık seriyi yakaladı. Çin, sadece bu yıl 15 ton altın alımı yapmış oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-ABD tarafından karşılıklı gümrük tarifelerinin ilk açıklandığı nisan ayında altın fiyatlarında da ciddi bir yükseliş yaşanmış; ons fiyatı sadece bu ayda %5,26 prim yaparak 3288 dolardan kapanış yapmıştı. Ons altın, 3500 dolar zirvesini de nisan ayında test etmişti.

Fiyatlarda, rekor seviyelere doğru yaşanan yüksek seyre rağmen merkez bankaları altın almaktan vazgeçmedi.

POLONYA, 12 TON İLE BİRİNCİ

Dünya Altın Konseyi Analisti Krishan Gopaul tarafından paylaşılan verilere göre; geçen yılın bir numaralı alıcısı Polonya, nisan ayında da 12 ton altın alarak zirvede yer aldı. Polonya Ulusal Bankası tarafından yapılan bildirimlere göre, ülkenin toplam altın rezervi 509 tona çıktı. Yıl başından bu yana bakıldığında ise Polonya, 61 ton satın aldı. Bu rakam, aynı zamanda ülkenin 2024'teki toplam alımlarının üçte ikisine de denk geliyor.

ÇEKYA 2,5 TON İLE İKİNCİ

Çekya da geçen ay altın rezervlerine önemli miktarda ekleme yaptı. Çek Ulusal Bankası, nisanda altın rezervlerini 2,5 ton daha artırdı. Böylece banka, 26 ay üst üste altın alım gerçekleştirmiş oldu. Ülkenin altın stokları da nisan sonunda yaklaşık 59 tona ulaştı.

ÇİN 2 TON İLE ÜÇÜNCÜ

ABD ile tarife geriliminin merkezinde yer alan Çin ise geçen ay 2 ton altın aldı ve üçüncü oldu. 6 ay boyunca aralıksız alım yapan Çin Halk Bankası, rezervlerini 2 bin 294 tona çıkardı. Ülke, sadece bu yıl 15 ton altın alımı gerçekleştirdi.

Analistler, Çin’in son birkaç ayda normal hacimlerle alım yaptığının görüldüğünü belirterek, “ABD Hazine tahvilleri gibi dolar cinsinden varlıklarını azalttıkça, Çin’in alımlara devam etmesi muhtemel” değerlendirmesinde bulunuyor.