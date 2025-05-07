Fed'in faiz kararı piyasaları hareketlendirdi! İşte altın, dolar, avro ve Bitcoin’de son durum
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
ABD Merkez Bankası Fed’in faizi sabit tutma kararı sonrası altın fiyatını korurken, dolar tırmanışını sürdürdü. Avro yerini korudu, Bitcoin’de ise düşüş devam etti.
ABD Merkez Bankası Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasıyla birlikte piyasalarda hareketlilik yaşandı.
Fed’in faiz kararı öncesi akşam saatlerinde 3385 dolara kadar gerileyen ons altın fiyatını korudu.
Spot piyasada 4220 lira civarında seyreden gram altında herhangi bir değişiklik görülmedi.
Gün içinde 38,6 dolar seviyelerini gören dolarda yükseliş devam etti. 44 lira direncine yaklaşan avro ise fiyatını korudu.
Öte yandan 3.714.598 TL seviyelerine kadar düşen Bitcoin'de gerileme devam etti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe