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Merakla bekleniyordu: Fed faiz kararı belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merakla bekleniyordu: Fed faiz kararı belli oldu!
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

İki gün süren toplantının ardından ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25–4,50 aralığında sabit bıraktı.

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BLOOMBERG ANKETLERİ NE SÖYLÜYORDU?

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi; çoğunluk Fed’in faizleri sabit tutacağını öngörmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde Fed’e faiz indirmesi yönünde baskı yapsa da, banka yetkilileri ticaret politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerini daha net görebilmek için temkinli kalmayı tercih etti.

ABD’nin ithalata uyguladığı yüksek gümrük vergileri tüketici güvenini zayıflatırken, halk enflasyon artışı ve istihdamda yavaşlama riskine karşı önlem alma eğiliminde.

Merakla bekleniyordu: Fed faiz kararı belli oldu! - 2. Resim

BEKLE-GÖR TUTUMU

Ancak Mart ayında enflasyonun hız kesmesi ve Nisan’da işsizlik oranının sabit kalması, Fed’in bekle-gör tutumunu destekleyen veriler arasında yer aldı.

Fed, Mart toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemiş; Başkan Jerome Powell, para politikasında aceleci adımlardan kaçınılacağını vurgulamıştı.

Bu toplantıyla birlikte ekonomik tahminlerde de revizyona gidildi: 2025 büyüme beklentisi yüzde 2,1’den 1,7’ye düşürülürken, çekirdek enflasyon tahmini yüzde 2,5’ten 2,8’e yükseltildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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