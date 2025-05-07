Altın, FED öncesi düşüyor! BİST 100, kritik seviyelere geriledi

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul, beklentileri karşılamayan bilançolar ve yüksek faiz baskısıyla zayıf görünümünü sürdürdü. BİST 100 endeksi bugün %0,66 değer kaybıyla 9074’ten kapandı. Ons altın da akşam saatlerinde %1,40 düşüşle 3385 dolardan fiyatlanıyor. ABD-Çin müzakerelerinin başlayacak olması, piyasalarda risk iştahını artırdı ve altında düşüş yaşandı. Dikkatler bu akşamki FED kararı ve Powell’ın konuşmalarına çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kaldı. Dünya güne, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliğin sıcak çatışmaya döndüğü haberleri ile başladı. İki nükleer güç arasındaki gerilim, şimdilik çok ciddi bir piyasa etkisi oluşturmadı. Ancak ilerleyen süreçte gerilimin büyümesi halinde, piyasaların da bundan olumsuz etkilenebileceği ifade ediliyor.

DİKKATLER ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİNDE

Küresel piyasalarda ana gündem tarifeler olmaya devam ederken, ABD ve Çin arasında bu hafta sonu Cenevre'de gerçekleşecek ilk görüşme de dikkatle bekleniyor. Bu kapsamda ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, İsviçre'ye giderek, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in liderliğindeki Çin heyeti ile ticaret görüşmeleri yapacak.

ALTIN FİYATLARI GERİLİYOR

Küresel piyasalarda ticaret geriliminin hafifleyeceği beklentisi öne çıkarken, risk iştahında artışla birlikte altın fiyatında da gerileme yaşanıyor. Dünkü işlemlerde, Pakistan-Hindistan geriliminin çatışmaya dönmesiyle birlikte 3435 dolara kadar yükselen ons altın, bugün akşam saatlerinde %1,40 değer kaybı yaşıyor ve 3385 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Spot piyasada gram altın fiyatı 4210 TL’ye yakın seyrederken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 4270 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 6970 TL’den gerçekleşiyor.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

İç piyasalara bakıldığında Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün %0,66 değer kaybıyla 9074 seviyesinden kapanış yaptı.

İntegral Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, "Son dönemde yurt içinde yaşanan gelişmelerden kaynaklı baskı devam ediyor. Bunun ortadan kalkması ve tekrar bir pozitif ivmenin yakalanması için önümüzdeki dönemde faiz indirim sürecinin devam etmesi ve buna bağlı iç talepteki sıkıntıların sona ermesi gerekebilir.” denildi.

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Bugünkü işlemlerde Bankacılık Endeksi yatay görünüm sergilerken, Sınai Endeks %1,6 ve Hizmetler Endeksi de %0,60 civarında geriledi.

Teknik seviyelere de dikkat çeken İntegral Yatırım “BİST 100’de 22 günlük ortalamanın bulunduğu 9320 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 9600, ana direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Zayıf görünümün sürmesi durumunda ise 9000 seviyesi destek olarak izlenebilir" denildi.

DİKKATLER FED’E ÇEVRİLDİ

Öte yandan bu akşam TSİ 21:00'de FED faiz kararı da takip edilecek. FED Başkanı Jerome Powell TSİ 21:30'da basın toplantısı düzenleyecek. FED'in faizleri sabit tutması beklenirken gümrük vergilerinin gündemde olduğu bir dönemde Powell'ın vereceği mesajlar önemli olacak. Piyasa bu yıl FED'den 75 baz puan indirim beklerken, ilk adımın temmuzda gelebileceği tahmin ediliyor.