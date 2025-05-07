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Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası faizi ne zaman düşürecek? ABD'li bankadan dikkat çeken tahmin 

Merkez Bankası faizi ne zaman düşürecek? ABD'li bankadan dikkat çeken tahmin 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nisan ayında sürpriz bir hamle ile faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükselten Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz hamlesi merak konusu oldu. Milyonlar "Faiz artacak mı düşecek mi?" sorusuna cevap ararken, Bank of America'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Faiz indirimi için tarih veren banka, yıl sonu faiz tahminini de güncelledi.

Merkez Bankası, dolar kurundaki yükselişin ardından 17 Nisan tarihinde sürpriz bir faiz hamlesi yapmıştı. Faizi 350 baz puan artıran Merkez, faizi yüzde 46'ye çıkarmıştı. Gözler Haziran ayındaki faiz kararına çevrilirken, ABD'li yatırım bankası Bank of America'dan (BofA) dikkat çeken bir tahmin geldi.

ÖNÜMÜZDEKİ İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

BofA, Merkez Bankası'nın önümüzdeki ilk faiz indirimi için Temmuz ayını işaret etti. Enflasyona dikkat çeken ABD'li banka, TÜFE'de yükseliş olması durumunda indirimin Eylül ayına ötelenebileceğini belirtti. 

Merkez Bankası faizi ne zaman düşürecek? ABD'li bankadan dikkat çeken tahmin  - 1. Resim

YIL SONU FAİZ TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Dev banka yıl sonu faiz tahminini de güncelledi. Daha önce tahminini yüzde 36 olarak açıklayan BofA, bu oranı yüzde 38'e çıkardı. 

Merkez Bankası faizi ne zaman düşürecek? ABD'li bankadan dikkat çeken tahmin  - 2. Resim

MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU TAKVİMİ

Merkez Bankası daha önce her ay faiz açıklaması yapıyordu. Ancak 2025'te bir değişikliğe gidildi ve faiz kararı yılda 8'e indirildi. Ocak, mart, nisan aylarında faiz kararlarını açıklayan Merkez'in 2025 içinde 5 faiz kararı daha var.

Önümüzdeki Para Politikası Kurulu takvimi şöyle: 

  • 19 Haziran 2025
  • 24 Temmuz 2025
  • 11 Eylül 2025
  • 23 Ekim 2025
  • 11 Aralık 2025
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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