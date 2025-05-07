Merkez Bankası faizi ne zaman düşürecek? ABD'li bankadan dikkat çeken tahmin

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2025 16:32 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 16:52 - Güncelleme:

Nisan ayında sürpriz bir hamle ile faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükselten Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz hamlesi merak konusu oldu. Milyonlar "Faiz artacak mı düşecek mi?" sorusuna cevap ararken, Bank of America'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Faiz indirimi için tarih veren banka, yıl sonu faiz tahminini de güncelledi.

Merkez Bankası, dolar kurundaki yükselişin ardından 17 Nisan tarihinde sürpriz bir faiz hamlesi yapmıştı. Faizi 350 baz puan artıran Merkez, faizi yüzde 46'ye çıkarmıştı. Gözler Haziran ayındaki faiz kararına çevrilirken, ABD'li yatırım bankası Bank of America'dan (BofA) dikkat çeken bir tahmin geldi. İlgili Haber Tabela gece yarısı değişti! Akaryakıta üst üste 2. indirim ÖNÜMÜZDEKİ İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN? BofA, Merkez Bankası'nın önümüzdeki ilk faiz indirimi için Temmuz ayını işaret etti. Enflasyona dikkat çeken ABD'li banka, TÜFE'de yükseliş olması durumunda indirimin Eylül ayına ötelenebileceğini belirtti. YIL SONU FAİZ TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ Dev banka yıl sonu faiz tahminini de güncelledi. Daha önce tahminini yüzde 36 olarak açıklayan BofA, bu oranı yüzde 38'e çıkardı. MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU TAKVİMİ Merkez Bankası daha önce her ay faiz açıklaması yapıyordu. Ancak 2025'te bir değişikliğe gidildi ve faiz kararı yılda 8'e indirildi. Ocak, mart, nisan aylarında faiz kararlarını açıklayan Merkez'in 2025 içinde 5 faiz kararı daha var. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu takvimi şöyle: 19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin