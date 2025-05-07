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Haberler > Ekonomi > Altını solladı, rekor para akışı geldi! Bitcoin, Wall Street'in yeni güvenli limanı mı?

Altını solladı, rekor para akışı geldi! Bitcoin, Wall Street'in yeni güvenli limanı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altını solladı, rekor para akışı geldi! Bitcoin, Wall Street&#039;in yeni güvenli limanı mı?
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda 'güvenli liman mücadelesi' sürüyor. Dünyanın en büyük yatırım şirketi olarak bilinen BlackRock’un Bitcoin fonu IBIT, altının rekor kırdığı dönemde bile daha fazla yatırım alarak GLD’yi geride bıraktı. Yatırımcı ilgisi rekor seviyeye ulaşırken, IBIT tek bir günde 970,9 milyon dolarlık girişle toplam 600 bin BTC barajını aştı.

BlackRock’un Bitcoin yatırım fonu IBIT, 2025’in başından bu yana gördüğü yüksek ilgiyle altın fonu GLD’yi geride bıraktı. 

Altını solladı, rekor para akışı geldi! Bitcoin, Wall Street'in yeni güvenli limanı mı? - 1. Resim

BİTCOİN, ALTINI GERİDE BIRAKTI

Bu gelişmenin, altının fiyatı rekor kırdığı dönemlerde meydana gelmesi ise dikkat çekti. Rekora rağmen Bitcoin fonuna daha fazla para girdi. IBIT fonuna 6,96 milyar dolar girerken, altın fonu GLD’ye 6,51 milyar dolar giriş oldu.

Crypto News'den edinilen bilgilere göre, Bazı uzmanlar, yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin giderek arttığını ve bu ilginin "geçici" değil "kalıcı" olduğunu söylüyor. Split Capital’den Zaheer, “Wall Street Bitcoin’e doyamıyor” diyerek bu durumu özetledi.

Altını solladı, rekor para akışı geldi! Bitcoin, Wall Street'in yeni güvenli limanı mı? - 2. Resim

BİTCOİN YATIRIM FONUNDA REKOR GİRİŞ

Bitcoin’e ilginin artmasında, ABD'de bankaların artık kripto para saklama hizmeti verebilmesini sağlayan bir düzenlemenin yürürlükten kaldırılması etkili oldu. Bu değişiklik, büyük finans kurumlarının Bitcoin alanına daha fazla girmesini sağladı.

28 Nisan’da IBIT fonuna tek bir günde 970,9 milyon dolarlık rekor düzeyde para girişi oldu. Bu fon artık toplamda 600 bin Bitcoin'den fazla tutuyor ve en yakın rakibi olan Fidelity’nin fonundan üç kat daha büyük.

BİTCOİN KAÇ DOLAR/TL?

Bitcoin’in fiyatı da yükseliş trendinde. Son 24 saatte yaklaşık %3 artarak 97 bin dolara (3 milyon 747 bin 906 Türk Lirası) ulaştı. Son bir ayda yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 52 değer kazandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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