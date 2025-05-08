Deprem korkusu altını bankalara taşıdı! KAD-SİS’e rekor ilgi, hangisi daha avantajlı?

Deprem ve artan hırsızlık olayları, vatandaşları fiziki altınlarını bankaya taşıma konusunda harekete geçirdi. KAD-SİS sistemi, güvenli ve kayıtlı yatırımın yeni adresi hâline geldi. Sektör temsilcileri “Çoğu vatandaş deprem durumunda altınlarını korumak istiyor. Bu sebeple KAD-SİS’e ilgi artıyor. Ayrıca kayıt dışında olan altınlar kayıt altına alınıyor. Uygulama sayesinde altınlar değer kazanırken, güvenlik endişeleri de ortadan kalkıyor” dedi.

KAAN ZENGİNLİ - Türkiye’de yaşanan depremler, vatandaşların sadece günlük hayatını değil, tasarruf alışkanlıklarını da kökten değiştiriyor. Özellikle 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, “yastık altı” olarak bilinen fiziki altın saklama alışkanlığı sorgulanır hâle geldi. Devamında 23 Nisan tarihinde İstanbul’da yaşanan deprem can ve mal kaybına neden olmasa da evde bulunan birikimlerin daha güvenli korunması ile ilgili çözüm yolları aratır oldu. Öte yandan artan hırsızlık olayları da endişeyi artırdı. Böylece vatandaşlar yatırımlarını güvenli limanlara yönlendirmeye başladı. Bu dönüşümün en somut göstergesi ise KAD-SİS (Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi) uygulamasına olan yoğun ilgi oldu. 2024 yılında KAD-SİS üzerinden bankalara aktarılan altın miktarında bir önceki yıla göre yüzde 35 artış yaşandı. 2025 ile ilgili net veri açıklanmazken, bu oranlar, halkın güvenli yatırım anlayışındaki değişimin en önemli göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ALTINLAR KAYIT ALTINA GİRİYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altınlarını güvence altına almak isteyenler için KAD-SİS sisteminin en mantıklı çözüm olduğunu söyledi. İslam Memiş “Evdeki fiziki altınlarımızı güvenceye nasıl alırız?” sorusunun sıkça sorulmaya başlandığını ifade ederek, KAD-SİS sisteminin devrede olduğunu bu sistemle altınların 24 ayara çevrilip banka hesaplarına aktarılabileceğini duyurdu. İstanbul’da faaliyet gösteren kuyumcu Halit Gözüpek ise fiziki altın konusunda son aylarda büyük bir değişim yaşandığını belirterek “Artık kimse evinde altın saklamak istemiyor. Müşterilerimiz ‘Deprem olursa altınlarımız enkaz altında kalır’ endişesiyle bankaya yatırıyor” dedi. Bu korku, sadece bireysel güvenlik kaygılarını değil, finansal sistemin kayıt altına alınmasını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, KAD-SİS’in sadece bireysel güvenliği değil, aynı zamanda kayıt dışılığın önlenmesi açısından da önem taşıdığını belirterek “Bu sistem sayesinde hem vatandaşın altını güvende hem de sektördeki kayıt dışı ekonomi azalıyor” açıklamalarında bulunuyor.

İSTENİLDİĞİ ZAMAN ÇEKİLEBİLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Borsa İstanbul iş birliğiyle hayata geçirilen KAD-SİS, hem fiziki altını güvence altına alıyor hem de dijital ortamda saklama imkânı sunuyor. Sisteme göre vatandaşlar, bilezik, çeyrek ya da gram altın gibi fiziki altınlarını yetkili kuyumcular aracılığıyla sisteme dâhil edebiliyor. Kuyumcu, altını gram bazında değerlendirip bankaya aktarıyor. Böylece vatandaş, yatırımlarını hem banka güvencesi altında tutuyor hem de dijital hesaplarında görüntüleyebiliyor. Dilediği zaman ise bu altını tekrar fiziki olarak çekebiliyor.

KAD-SİS SİSTEMİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR

Güvenli koruma: Altınlarınız bankalar tarafından teminat altına alındığı için çalınma ya da kaybolma gibi riskler tamamen ortadan kalkıyor.

Ücretsiz değerleme: Fiziki altınlarınız herhangi bir ücret ödemeden değerleniyor ve banka hesabınıza aktarılıyor; ilave masraf ya da komisyon yok.

Kolay ve hızlı işlem: Dijital hesabınız üzerinden saniyeler içinde altın alım-satımı yapabilir, birikimlerinizi değerlendirme fırsatına sahip olabilirsiniz.

Kasa kiralama derdi yok: Altın saklamak için ekstra masrafla kasa kiralamanıza gerek kalmıyor.

Esnek erişim: Belirli bir gün ya da şube beklemeden, size en yakın yetkili kuyumcuda işlemlerinizi rahatlıkla tamamlayabilirsiniz.

Ekonomiye entegre katkı: Evde bekleyen altınlar, bu sistemle ekonomiye kazandırılıyor ve kayıt dışı birikimlerin önü kesiliyor.

BANKADA ALTIN HESABI AÇMAK İLE KAD-SİS ARASINDA NE FARK VAR?