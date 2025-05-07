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Konya’da dehşet veren olay! Tartıştığı adama taşla saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da T.D. (47) ile 18 yaşındaki B.T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gitgide büyüyen olayda B.T., karşısındaki adamı taşla başından yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Dehşet veren olay Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşandı. T.D. (47) isimli şahıs otogar civarında henüz belirlenemeyen nedenle B.T. (18) ile tartışmaya başladı.

BAŞINDAN YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.T, eline aldığı taşla T.D'yi başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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