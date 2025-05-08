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Mola vermek için dinlenme tesislerine giren yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nde bir dinlenme tesisinde mola veren yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangın ihbar üzerine gelen ekipler tarafında söndürülürken, araç hurda yığınına döndü.

Olay, TEM Otoyolu'nun Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

YOLCU OTOBÜSÜ CAYIR CAYIR YANDI

Metro Turizm şehirlerarası yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşlar o anları kayda aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs hurda yığınına döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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