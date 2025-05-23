Süper bilgisayar yapay zekâyı uçuracak! 380 bin dizüstü bilgisayara denk

Türkiye, 380 bin dizüstü bilgisayara eş değer işlem gücüne sahip MareNostrum 5’in kapasitesini üç katına çıkaracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekânın geleceğinin insanlığın idaresine bağlı olduğunu söyledi. Akıllı üretimden hassas tarıma, eğitim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede verimliliğin ve rekabetin önünü açtığını hatırlatan Kacır, Ankara'da Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen etkinlikte "Yapay zekâ bütün bu gelişmelerle birlikte yeni riskler, toplumsal sınamalar ve etik ikilemleri beraberinde getiriyor. Tüm bu sınamalar karşısında yapay zekânın insanlığın huzur ve ortak refahını güçlendiren, kapsayıcı bir geleceğe mi hizmet edecek, yoksa eşitsizlikleri derinleştiren dijital bir tahakküm aracına mı dönüşecek; insanlık olarak göstereceğimiz idareye bağlı" dedi.

380 BİN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARA DENK

Yaklaşık 380 bin dizüstü bilgisayara eş değer işlem gücüne sahip MareNostrum 5'i Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Konsarsiyumuna (EuroHPC) ortak olarak araştırmacıların kullanımına sunduklarını da hatırlatan Kacır "Çok kısa sürede süper bilgisayar altyapımızı yeni nesil grafik işlemci birimleriyle güçlendirerek işlem kapasitemizi 3 katına çıkarmayı, böylece yapay zekâda ileri seviye projelere destek sağlamayı hedefliyoruz" dedi. AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da "100 yaşında, iddialı bir ülke olan Türkiye'ye dünyanın 2. yapay zekâ üniversitesini açmak çok yakışacak. İsminin de Ordinaryüs Profesör Cahit Arf olmasını öneriyoruz" dedi.