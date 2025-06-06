Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu! 863 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 1319 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde yaşanan trafik kazalarına ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı.

Yerlikaya, arefe gününden itibaren meydana gelen 863 trafik kazasında 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1319 vatandaşın ise yaralandığını bildirdi.

X hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kurban Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Arefe gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı. Arefe gününde trafik ekiplerimizce de; Bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,9 Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan % 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Diğer %0,9’luk kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda %99,1’lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır.