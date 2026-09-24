Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü tamamlandı. Tatbikatta bir ilk yaşanırken, BAYKAR üretimi Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) ilk kez TCG Anadolu’dan havalandı. MKE üretimi PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı da su üstü hedefini imha etti.

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Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Ege'de içre edilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip etti.

Mavi Vatan’da nefes kesen tatbikat! DİHA ilk kez TCG Anadolu’dan havalandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2026 yılı planlaması içerisinde yer alan tatbikat 20 Eylül’de başladı. Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikata, 100 gemi, 50 hava vasıtası, SAT ve SAS timleri Kara, Hava, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile kamu kurumlarından birlikleri olmak üzere 14 bin personel katılım sağladı.

Tatbikat kapsamında, 20-23 Eylül tarihleri arasında Harekat Hazırlık ve Fiili Silah Eğitimleri, 24 Eylül’de ise Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri icra edildi.

Mavi Vatan’da nefes kesen tatbikat! DİHA ilk kez TCG Anadolu’dan havalandı

DİHA İLK KEZ TCG ANADOLU’DAN HAVALANDI

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, TCG Oruçreis'in 19 pare top atışıyla gerçekleştirdiği selamlama atışlarıyla başladı. Tatbikat kapsamında ilk olarak mayın avlama faaliyeti gerçekleştirildi. TCG Amasra ve helikopterde görev yapan Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi.

Mavi Vatan’da nefes kesen tatbikat! DİHA ilk kez TCG Anadolu’dan havalandı

İlk giriş harekatı kapsamında ise Yılancık Adası'na deniz ve hava unsurlarıyla çıkarma gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki AH-1W taarruz helikopterleriyle havadan, Sualtı Taarruz (SAT) timleri atak botlarıyla denizden adaya çıkarma yapıldı. Senaryo gereği adada yaralanan bir askerin sıhhiye tahliyesi gerçekleştirilirken, adadaki sancağa Türk bayrağı çekildi.

Mavi Vatan’da nefes kesen tatbikat! DİHA ilk kez TCG Anadolu’dan havalandı

Gemiye çıkarma harekatı kapsamında da SAT personeli, helikopterden halatla gemiye atlayarak bayrak açtı. Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni katılan ve bir tatbikatta ilk kez kullanılan BAYKAR üretimi Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA), ilk uçuşunu TCG Anadolu'dan gerçekleştirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) ise su üstü hedefine taarruz ederek hedefi imha etti. Tatbikat kapsamında Dalaman'dan havalanan Bayraktar TB2'den MAM-C, AKSUNGUR SİHA'dan ise MAM-T mühimmatıyla atış gerçekleştirildi.

"TATBİKATA TOPLAM 14 BİN PERSONEL KATILMIŞTIR"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son iki yılda 20 ulusal 68 uluslararası olmak üzere toplam 88 tatbikat icra ettiğini belirten Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Deniz unsurlarımız, Mavi Vatan’da hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Karadeniz’de, Somali açıklarında, Libya ve Katar’da, Senegal deniz sahasının gözetlenmesinde üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Deniz kuvvetlerimizin harekata hazırlık seviyesini geliştirmeye yönelik önemli faaliyetlerden biri de 20- 25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilen Deniz Kurdu-l 2026 Tatbikatıdır. Tatbikatta harekata hazırlığın, sevk ve idare etkinliğinin ve müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu tatbikata asıl olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığından, destek olarak ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 14 bin personel katılmıştır. 100 yüzer unsur ve 50 hava vasıtasının katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta sergilenen yüksek performans, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Mavi Vatan’da nefes kesen tatbikat! DİHA ilk kez TCG Anadolu’dan havalandı

"DENİZLERİMİZDE İNSANLI VE İNSANSIZ SİSTEMLERİ BİRLİKTE KULLANIYORUZ"

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, insansız sistemlerin öneminin daha da artacağını ve deniz harekat konseptini yeniden şekillendireceğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: "Tatbikat kapsamında siber yetenekler ve yapay zekâ destekli programlar etkin olarak kullanılmıştır. İnsansız deniz araçları ve İHA’lar ile yeni geliştirilen sualtı ve su üstü platformlar da tatbikatın çeşitli safhalarında yer almıştır. Fiili silah atışları ile Suüstü Harekatı, Denizaltı Savunma Harekatı, Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı ve Amfibi Harekatı eğitimleri icra edilmiştir. Bugün ayrıca tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında; milli ve yerli gemilerimizden atılan millî ve yerli stratejik mühimmatlarla, hedeflerin tam isabetle etkisiz hale getirilmesine hep beraber şahit olduk. Şimdi denizlerimizde insanlı ve insansız sistemleri birlikte kullanıyoruz. Bu kapsamda Bayraktar KALKAN DİHA ve FPV dron gösterimleri yapılmış, MKE üretimi PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı ile su üstü hedefine yönelik saldırı icra edilmiştir. Gelecekte buna benzer insansız sistemlerin önemi dahada artacak ve bu sistemler deniz harekât konseptini yeniden şekillendirmiş ve şekillendirmeye devam etmektedir."

"BEŞ YILDA 5 MİLYON, 10 YILDA 10 MİLYON İHA HEDEFLENİYOR"

İcra edilen tatbikatların Deniz Kuvvetlerinin gelişen imkan ve kabiliyetlerinin somut bir göstergesi olduğunu aktaran Bayraktaroğlu, "Dikey iniş kalkış kabiliyeti olan İHA’lar, kamikaze İDA’lar ile insansız su altı araçları Mavi Vatanımızda hak ve menfaatlerimizi korumak maksadıyla geleceğin muharebe ortamında TSK ve Deniz Kuvvetlerimizin imkân kabiliyetlerini arttıran katma değeri yüksek yetenekler olarak yerini alacaklardır. Bu anlayışı destekleyen üretim çalışmaları da sürmektedir. Türkiye’nin bu kapsamda yürüttüğü çalışmalarda beş yılda beş milyon, on yılda ise on milyon İHA üretilmesi hedeflenmektedir. Savunma sanayimizin üretim kapasitesi bu hedefi karşılayabilecek düzeydedir. İcra edilen bu faaliyetler, Deniz Kuvvetlerimizin sürekli gelişen imkan ve kabiliyetlerinin somut bir göstergesi olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Mavi Vatan’da nefes kesen tatbikat! DİHA ilk kez TCG Anadolu’dan havalandı

"DENİZ KUVVETLERİMİZ KABİLİYETLERİNİ ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIYACAK"

Deniz Kuvvetlerinin harekat konseptinin insanlı ve insansız sistemlerin birlikte kullanımına dayanacağını bildiren Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Gelecekteki harekat konseptimiz insanlı ve insansız sistemlerin birbirini besleyeceği şekilde kullanıma dayalı olacaktır. Bu bağlamda tasarım ve inşa süreçlerini hassasiyetle takip ettiğimiz hava savunma harbi muhribimiz Kocatepe, Milli Denizaltı Atılay ve Milli Uçak Gemisi projelerimizin de hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz Mavi Vatan'da ve ötesinde ana vatanı denizlerden gelebilecek her türlü tehdide karşı koruma, Türkiye Cumhuriyeti'nin politik, askeri ve ekonomik çıkarlarını koruma, barışı destekleme, insani yardım, tahliye gibi görevleri icra etme imkan ve kabiliyetlerini çok daha ileriye taşıyacaktır" ifadelerinde bulundu.

Mavi Vatan’da nefes kesen tatbikat! DİHA ilk kez TCG Anadolu’dan havalandı

"SAVAŞ GEMİSİ İNŞASINDA İLK SIRALARDAYIZ"

Tatlıoğlu, savunma sanayisiyle kurulan güçlü iş birliğinin Deniz Kuvvetlerinin gücünün geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Deniz Kuvvetlerimiz bin yıla yakın süredir Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaktadır ve halen de korumaya devam etmektedir. Karasularımızın ve hava sahamızın güvenliği uluslararası hukuka uygun olarak insanlı ve insansız sistemlerimizin etkin kullanımıyla sağlanmaktadır. Bunun etkilerini de hep beraber bugün de gördük. Bu gücün geliştirilmesinde savunma sanayimizde kurulan güçlü iş birliği önemli bir rol oynamaktadır. Dünyada aynı anda en fazla sayıda savaş gemisiyle millî imkanlarla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştiren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz ve bununla da gerçekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Seçkin Gözlemci Günü’ne ilişkin faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından tatbikata katılım sağlayan unsurlar tarafından selamlama geçişi yapıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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