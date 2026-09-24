Salih Özcan: "Önemli olan yeni bir sayfa açmak"

Milli futbolcu Salih Özcan, 2026 Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını hatırlatarak yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.

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Milli futbolcu Salih Özcan, Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Kocaeli Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Kaliteli bir takım olduklarını vurgulayan Salih, "Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok üzüldük. Takıma güveniyorduk ama önemli olan yeni bir sayfa açmak. Yarın inşallah bunun ilk adımını atarız. Fransa'nın her pozisyonda kaliteli oyuncusu var. Öndeki oyunculara dikkat etmek lazım. Ani ataklara izin vermemeliyiz. Basit hatalar yapmamalıyız. İkili mücadelelerde başarılı olmalıyız. İnşallah iyi bir sonuç alırız." ifadelerini kullandı.

"İTALİANO'NUN OYUN STİLİ BENİM İÇİN AVANTAJ OLDU"

Mental olarak iyi bir durumda olduğunu aktaran ay-yıldızlı oyuncu, "Vincenzo İtaliano'nun oyun stili benim için avantaj oldu. Montella ile de senelerdir beraberiz. İyi maçlar da çıkardık. İspanya maçında kendimizi gösterdik. İyi geçeceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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